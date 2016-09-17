查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 体育 ·幸福港湾 ·我省残奥金牌增至3枚 ·图文：金牌背后的“守护天使” ·环中赛第一阶段在武汉新洲完赛 ·美好佳缘 ·英超迎上海老板 ·世界足球先生与金球奖取消合并 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 国际 第12版 : 国内 第13版 : 娱乐周刊 第14版 : 八卦阵 第15版 : 沸腾娱 第16版 : 重案组 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 现场 第6版 : 法治 第7版 : 影像 第8版 : 教卫 第9版 : 经济 · 幸福港湾 · 我省残奥金牌增至3枚 · 图文：金牌背后的“守护天使” · 环中赛第一阶段在武汉新洲完赛 · 美好佳缘 · 英超迎上海老板 · 世界足球先生与金球奖取消合并 10 体育 2016.9.17 星期六 云毅国凯收购西布朗 英超迎上海老板 楚天都市报讯 楚天都市报讯北京时间昨日凌晨，英超西布朗俱乐部在官网上宣布，球队被来自中国上海的云毅国凯体育发展有限公司全资收购，这意味着西布朗成为了由中国投资方控股的英超俱乐部。

云毅国凯的主要出资人和实际控股人是中国商人赖国传。他今年42岁，出生于广东梅州，1996年毕业于华南农业大学林学院。而云毅国凯的背后，隐藏着上市公司棕榈股份的身影，成立于1984年、2010年挂牌上市的棕榈股份从早期苗圃场起步，逐步发展成为中国园林行业企业。如今棕榈股份开始战略转型，将在国内建设5-6个以足球为主题的体育小镇。收购西布朗的这一举措，也在很大程度上成为其商业前景的重要推手。

其实赖国传并非第一个来自中国的英超老板，2009年中国香港商人杨家诚收购了当时还在英超的伯明翰，但如今球队已经降至英冠。近来，中资频频出手收购海外俱乐部，英国足球市场最为火热。据悉，一家来自中国的财团一直在试图收购升班马赫尔城。还有报道称，有中国财团愿意投资利物浦，他们为这家俱乐部估值10亿英镑。 建武





