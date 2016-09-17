幸福港湾我省残奥金牌增至3枚图文：金牌背后的“守护天使”环中赛第一阶段在武汉新洲完赛美好佳缘英超迎上海老板世界足球先生与金球奖取消合并
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 第10版 体育
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·我省残奥金牌增至3枚
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·世界足球先生与金球奖取消合并
楚天都市报电子版
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10 体育 2016.9.17 星期六
云毅国凯收购西布朗
英超迎上海老板
    楚天都市报讯 楚天都市报讯北京时间昨日凌晨，英超西布朗俱乐部在官网上宣布，球队被来自中国上海的云毅国凯体育发展有限公司全资收购，这意味着西布朗成为了由中国投资方控股的英超俱乐部。
    云毅国凯的主要出资人和实际控股人是中国商人赖国传。他今年42岁，出生于广东梅州，1996年毕业于华南农业大学林学院。而云毅国凯的背后，隐藏着上市公司棕榈股份的身影，成立于1984年、2010年挂牌上市的棕榈股份从早期苗圃场起步，逐步发展成为中国园林行业企业。如今棕榈股份开始战略转型，将在国内建设5-6个以足球为主题的体育小镇。收购西布朗的这一举措，也在很大程度上成为其商业前景的重要推手。
    其实赖国传并非第一个来自中国的英超老板，2009年中国香港商人杨家诚收购了当时还在英超的伯明翰，但如今球队已经降至英冠。近来，中资频频出手收购海外俱乐部，英国足球市场最为火热。据悉，一家来自中国的财团一直在试图收购升班马赫尔城。还有报道称，有中国财团愿意投资利物浦，他们为这家俱乐部估值10亿英镑。 建武


   