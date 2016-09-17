查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 体育 ·幸福港湾 ·我省残奥金牌增至3枚 ·图文：金牌背后的“守护天使” ·环中赛第一阶段在武汉新洲完赛 ·美好佳缘 ·英超迎上海老板 ·世界足球先生与金球奖取消合并 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 国际 第12版 : 国内 第13版 : 娱乐周刊 第14版 : 八卦阵 第15版 : 沸腾娱 第16版 : 重案组 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 现场 第6版 : 法治 第7版 : 影像 第8版 : 教卫 第9版 : 经济 · 幸福港湾 · 我省残奥金牌增至3枚 · 图文：金牌背后的“守护天使” · 环中赛第一阶段在武汉新洲完赛 · 美好佳缘 · 英超迎上海老板 · 世界足球先生与金球奖取消合并 10 体育 2016.9.17 星期六 美好佳缘 诚信品牌婚介实名登记服务直至成功 楚天都市报讯 公司地址：武汉市硚口区中山大道282号万信大厦1906室

女部

1.漂亮女商:39岁，丧偶无负

担，肤白时尚，经营加工厂，生

意红火，寻健康男士共度精彩

人生。15527836133

2.外来妹：41岁，丧偶无孩，美丽

大方，自营公司，有房有车，经济

富裕代替不了内心的孤单，有缘

共同发展，速婚。17137130817

3.医师寻缘：43岁，丧偶，气质佳，

独住别墅，夫留下财产，只要有一

片真心，我会带你子女一起生活，

地区不限，急婚。15527826861

4.善良美丽女：45岁，丧偶，经

营多年，收入丰，住房优，不计

贫富相貌，助你后代发展。真

心来电。13006376202

5.有爱不分彼此：47岁，丧偶无

孩，漂亮善良，自办工厂，有车

房，该有都有，寻开朗健康男帮

我，贫富地不限。13006189769

6.时尚女厂长：49岁，丧偶无

孩，自办工厂，资产雄厚，有缘

我的财产全部由你后代继承，

其他不限。15527836133

7.好想有个家：51岁，丧偶无孩，

肤白身材好，自营大型工厂，经

济实力雄厚，只要你我相伴，我

会付出一切。17137130817

8.机关干部：53岁，丧偶，肤白大

眼，有女人味，独居，车房全，只要

你真心，一起创业，不论农村城

市，共度佳节。15527826861

9.美妇：55岁，老伴去世多年，孩

子在国外，本人勤劳有爱心，私

房拆迁，生意红火，只求健康，其

他不限。13006376202

10.爱是你我：57岁，丧偶无孩，

善良大方，独自经营大型物流公

司，寻健康善良男成家，速婚，其

他不限。13006189769

11.归国女商人：59岁，丧偶，与

夫国外经营多年。时尚漂亮，寻

健康的你走近我阳光的生活，其

他不限。15527836133

12.城中村富婆：61岁，丧偶未育，

健康时尚显年轻，拆迁获得财富，

寻懂生活的男士成家，有缘财产

由你支配，速婚。17137130817

13.共度夕阳红：63岁，丧偶，一

女远嫁，随和真诚，夫留下资金，

寻健康男士结婚，共度十一，急

等，地区不限。15527826861

14.共度晚年：65岁，医生退休

显年轻，特有女人味，温和会

照顾人，诚寻健康的你，其他

不限。13006376202

15.善良俏医生：67岁，丧偶无

孩，善良显年轻,从事医疗多年，

房多套，夫留下资金和产业，寻

健康男，有孩佳。13006189769

温馨提示：慎重选择真诚交往





