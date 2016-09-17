查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 体育 ·幸福港湾 ·我省残奥金牌增至3枚 ·图文：金牌背后的“守护天使” ·环中赛第一阶段在武汉新洲完赛 ·美好佳缘 ·英超迎上海老板 ·世界足球先生与金球奖取消合并 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 国际 第12版 : 国内 第13版 : 娱乐周刊 第14版 : 八卦阵 第15版 : 沸腾娱 第16版 : 重案组 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 现场 第6版 : 法治 第7版 : 影像 第8版 : 教卫 第9版 : 经济 · 幸福港湾 · 我省残奥金牌增至3枚 · 图文：金牌背后的“守护天使” · 环中赛第一阶段在武汉新洲完赛 · 美好佳缘 · 英超迎上海老板 · 世界足球先生与金球奖取消合并 10 体育 2016.9.17 星期六 环中赛第一阶段在武汉新洲完赛 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者时龚实习生杨蕾）昨日，2016年环中赛第一阶段在武汉新洲结束了最后一个赛段的争夺。在最后的大集团冲刺中，本届环中赛第一阶段的冲刺王本法托如愿获得了个人第三个赛段冠军；恒翔洲际队获得了亚洲团体和大中华团体第一，王美银斩获亚洲和大中华个人总成绩第一。

环中赛第一阶段最后一站为武汉新洲绕圈赛，这个赛段跟第三赛段重庆巴南绕圈赛有些相似，都是山地绕圈赛段。比赛从中国四大书院之一的问津书院出发，随后进入刘家山的山地赛段，最后回到问津书院，共比赛2圈，99.6公里。比赛刚开始不久就有不少车手尝试突围，一度形成了一个7人领先团体。不过他们坚持没多久就被大集团追上，比赛终究以大集团冲刺的结局收尾。最后冲刺阶段，维尼梵蒂洲际队欲复制上个赛段取胜的经验，但最终却被安德罗尼洲际队的本法托超越。本法托成功复仇，拿到了个人第三个赛段冠军，毫无争议得拿到了环中赛第一阶段冲刺王的称号，其所在的安德罗尼洲际职业队囊括本阶段比赛的五个赛段的胜利，霸气十足。

至此，环中赛第一阶段所有比赛已经结束。所有车队将会在武汉休整一天，18日将在湖北奥林匹克体育中心迎来环中赛第二阶段的序幕赛——武汉个人计时赛。





