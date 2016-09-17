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 第10版 体育
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楚天都市报电子版
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10 体育 2016.9.17 星期六
图文：金牌背后的“守护天使”
揭秘里约残奥会中国体育代表团医疗保障团队
    楚天都市报讯 图为：医疗官为乒乓球运动员曹宁宁拔罐理疗 新华社发

    截至当地时间15日晚，中国健儿在里约残奥赛场共摘得84金66银41铜，在金牌榜与奖牌榜上高居榜首。沉甸甸的191块奖牌，残疾人运动员的艰苦训练和在场上顽强不屈的拼搏精神，离不开赛场背后的不分昼夜守护他们健康的医疗保障团队。

    医疗团队提前半年备战

    来到里约，中国残奥体育代表团的每位成员都能领到一张小卡片，上面详细罗列着寨卡病毒等相关疫情的预防，以及一些常见病的处理方法。这张卡片由代表团医疗团队制作，将赛事期间相关医护知识浓缩在一块，方便大家带在身边。
    为了保障中国健儿顺利参赛，医疗团队提前半年开始备战。赛事期间，4名代表各自领域顶尖水平的医疗专家要照顾499名代表团成员。
    首席医疗官、中国康复研究中心主任李建军告诉记者，医疗团队要照顾到代表团的方方面面，一方面要指导大家预防相关疫情，帮助他们适应时差、调整饮食；另一方面要注意观察运动员的慢性疾病，加快赛后恢复；还有最重要的，就是应对赛场突发情况及时救治。

    长年累月的康复是基础

    比赛期间的保障，只是残疾人运动医疗保障的一小部分，基础还是日常训练生活中进行长年累月的康复。李建军说，康复与残疾人运动是相辅相成的，残疾人只有先恢复身体功能，才能进一步提升运动技能；同时只有通过运动可以帮助残疾人康复。
    代表团里有一名乒乓球选手，由于颈椎损伤，四肢只具备很小一部分功能。通过坚持不懈地训练，他的肢体功能竟奇迹般地有所恢复，残奥会期间能独立生活，还能自己洗澡。
    近年来，中国残疾人运动发展迅猛，已连续三届蝉联残奥会金牌榜与奖牌榜第一。李建军认为，这与中国快速提升的康复水平密不可分。“中国康复水平已渐渐接近发达国家水平，外骨骼、康复电子等技术达到世界领先水平。” 据新华社电


   