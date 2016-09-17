幸福港湾我省残奥金牌增至3枚图文：金牌背后的“守护天使”环中赛第一阶段在武汉新洲完赛美好佳缘英超迎上海老板世界足球先生与金球奖取消合并
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 第10版 体育
·幸福港湾
·我省残奥金牌增至3枚
·图文：金牌背后的“守护天使”
·环中赛第一阶段在武汉新洲完赛
·美好佳缘
·英超迎上海老板
·世界足球先生与金球奖取消合并
楚天都市报电子版
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10 体育 2016.9.17 星期六
刘文君与队友打破世界纪录
我省残奥金牌增至3枚
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者杨宏斌通讯员高文奇）北京时间昨日6点30分，我省运动员刘文君与队友密切配合以3分32秒11的成绩夺得田径轮椅竞速4×400米接力金牌，并打破世界纪录，为湖北再添一金。此前，刘文君在田径轮椅竞速T54级女子100米决赛中，为湖北获得首枚金牌。
    加上武汉姑娘柳萌拿到的乒乓球TT9级女子单打冠军。至此，我省运动员在残奥会上已夺得三枚金牌。


   