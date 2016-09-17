查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 体育 ·幸福港湾 ·我省残奥金牌增至3枚 ·图文：金牌背后的“守护天使” ·环中赛第一阶段在武汉新洲完赛 ·美好佳缘 ·英超迎上海老板 ·世界足球先生与金球奖取消合并 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 国际 第12版 : 国内 第13版 : 娱乐周刊 第14版 : 八卦阵 第15版 : 沸腾娱 第16版 : 重案组 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 现场 第6版 : 法治 第7版 : 影像 第8版 : 教卫 第9版 : 经济 · 幸福港湾 · 我省残奥金牌增至3枚 · 图文：金牌背后的“守护天使” · 环中赛第一阶段在武汉新洲完赛 · 美好佳缘 · 英超迎上海老板 · 世界足球先生与金球奖取消合并 10 体育 2016.9.17 星期六 刘文君与队友打破世界纪录 我省残奥金牌增至3枚 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者杨宏斌通讯员高文奇）北京时间昨日6点30分，我省运动员刘文君与队友密切配合以3分32秒11的成绩夺得田径轮椅竞速4×400米接力金牌，并打破世界纪录，为湖北再添一金。此前，刘文君在田径轮椅竞速T54级女子100米决赛中，为湖北获得首枚金牌。

加上武汉姑娘柳萌拿到的乒乓球TT9级女子单打冠军。至此，我省运动员在残奥会上已夺得三枚金牌。





