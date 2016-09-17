幸福手牵手行道树“占道”双层公交难进站图文：武汉出租车提档升级图文：格力工厂巡展第二季启动广告：动向新闻中小企业全球化投资机会在非洲开奖公告
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 第9版 经济
·幸福手牵手
·行道树“占道”双层公交难进站
·图文：武汉出租车提档升级
·图文：格力工厂巡展第二季启动
·广告：动向新闻
·中小企业全球化投资机会在非洲
·开奖公告
楚天都市报电子版
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9 经济 2016.9.17 星期六
开奖公告
    楚天都市报讯 福彩30选5第16061期
12　　15　　24　　26　　30
福彩3D第16253期
2　　6　　5
福彩七乐彩第16109期
02　03　13　18　21　22　27+06
体彩排列5第16253期
6　　9　　1　　9　　2
体彩七星彩第16109期
1　　7　　2　　9　　6　　9　　0


   