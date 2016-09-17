查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 经济 ·幸福手牵手 ·行道树“占道”双层公交难进站 ·图文：武汉出租车提档升级 ·图文：格力工厂巡展第二季启动 ·广告：动向新闻 ·中小企业全球化投资机会在非洲 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 国际 第12版 : 国内 第13版 : 娱乐周刊 第14版 : 八卦阵 第15版 : 沸腾娱 第16版 : 重案组 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 现场 第6版 : 法治 第7版 : 影像 第8版 : 教卫 第9版 : 经济 · 幸福手牵手 · 行道树“占道”双层公交难进站 · 图文：武汉出租车提档升级 · 图文：格力工厂巡展第二季启动 · 广告：动向新闻 · 中小企业全球化投资机会在非洲 · 开奖公告 9 经济 2016.9.17 星期六 亚非欧前政要江城论道 中小企业全球化投资机会在非洲 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者汪亮亮）昨日，第四届中国中小企业全球发展论坛在汉举行，亚非欧多名前政要江城论道，反对限制自由贸易，倡导经济全球化。与会人士认为，互联网已让中小企业走到了全球化的中心位置，未来中小企业全球化投资机会在非洲。

德国前总统武尔夫现场致辞表示，“一带一路”让亚非欧成为命运共同体，中德企业未来合作机会更多，携手进入第三国市场一定会取得更大成功。他认为，德国和中国都是制造业大国，中小企业在全球化中大有可为，关键是加强研发，提高产品质量和核心竞争力。

中国入世首席谈判代表龙永图建议现场企业家，眼睛不要仅盯着发达国家，其实投资非洲国家是非常好的机会，“非洲的发展提供了巨大的投资潜力。”

非洲联盟前首席秘书官纳塔马说，期待更多的中国中小企业去非洲投资，特别是基础设施建设、蓝色经济等领域。





