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楚天都市报讯（记者谢玲通讯员覃昱）昨日，格力电器工厂巡展第二季正式开幕。格力电器武汉工业园区的巡展现场人潮涌动，不少市民全家出动来采购，趁着年度最低折扣一买就是好几件。截至发稿时，现场累计客流量近8万人。

昨日上午8时，格力电器武汉工业园就迎来了第一拨顾客。家住后湖的陈阿姨一大早就来到后湖大道地铁站，坐上了格力的免费大巴车到达现场。中午，她已经完成付款正在排队抽奖。“家里换了新房子要装修，正好一次买了三台空调，蛮划算啊，省了好几千呢。”

巡展现场，像陈阿姨这样一买好几台的顾客还真不少。从光谷赶过来的小伙刘悦买的婚房正在装修，现场他买了两台润享变频空调，一台i酷变频柜机以及一台双开门的晶弘冰箱。“一共省了将近3000元，都够再买一台空调了。”

记者现场发现，格力2017年度新品很受市民追捧，i尚圆柱形柜机、搭载WIFI功能的润享变频空调、金贝变频柜机（WIFI）等，都是在此次巡展首发亮相，价格优惠力度400—1500元不等。畅销产品冷静王Ⅱ、经典柜机i酷等单品也是市民选购最多的机型，销量再创新高。

现场市民中，有不少是参加过去年格力巡展的回头客，这次带着亲朋好友都过来了。格力电器人士介绍，传统的电器营销方式要经过长途运输、装卸、仓储、代理、商家门店等各个环节，而格力巡展从工厂直接对接消费者，价格方面再创新低。

除了价格足够低，现场还有大松电饭煲、电扇、净水机等爆款电器，一元竞拍、抽奖环节也给消费者带来惊喜。为了满足更多消费者选购格力产品的需求，湖北格力公司决定将本次巡展活动延期一天，市民在今日可以继续前往格力电器武汉产业园选购产品。





