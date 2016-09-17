查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 经济 ·幸福手牵手 ·行道树“占道”双层公交难进站 ·图文：武汉出租车提档升级 ·图文：格力工厂巡展第二季启动 ·广告：动向新闻 ·中小企业全球化投资机会在非洲 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 国际 第12版 : 国内 第13版 : 娱乐周刊 第14版 : 八卦阵 第15版 : 沸腾娱 第16版 : 重案组 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 现场 第6版 : 法治 第7版 : 影像 第8版 : 教卫 第9版 : 经济 · 幸福手牵手 · 行道树“占道”双层公交难进站 · 图文：武汉出租车提档升级 · 图文：格力工厂巡展第二季启动 · 广告：动向新闻 · 中小企业全球化投资机会在非洲 · 开奖公告 9 经济 2016.9.17 星期六 幸福手牵手 丰军嫂创办成功率高诚信服务富会员供选择 楚天都市报讯 公司地址：汉阳区二桥头国信新城天河广场

女部

1.美少妇寻缘：34岁，离异未育，

漂亮温柔，自营品牌代理，已购新

房，54岁带孩男，贫富城乡不限，

结婚费用全包。13129912865

2.淳朴女寻爱：37岁，短婚无孩，

温柔气质佳，独居新房，家产不

菲，速婚，不需彩礼，58岁内，贫

富不限，可带孩。18163556159

3.少妇寻真情：40岁，丧偶无孩，

娇柔貌美，自营大型工厂，寻愿

帮我的男士年龄地区不限，速婚

可助你发展。17720540996

4.丰满女人：42岁，丧偶无孩，

有房，月收8千，寻有缘男相

伴，年龄地区不限，合缘家产

由你子女打理。15387111265

5.好想有个家：44岁，丧偶无孩，

温和善良，经营干货批发有门面

待拆房多套，寻愿上门帮我男，速

婚,年龄地不限。17786467497

6.漂亮女人：46岁，未婚，来自

农村，自营食品加工厂，诚寻健

康本分男打理生意,有缘速婚，

不要彩礼。13129912865

7.真诚农家女：48岁，未婚，温

柔善良，自营小餐馆，渴望知心

爱人，寻健康男上门帮我，速婚，

年龄地不限。13098845773

8.招夫上门：50岁，丧偶无孩，经

营加工厂有门面出租，寻真心带

孩男成家，上门查看,费用我全

包，其他不限。13098845773

9.真人真事：52岁，丧偶无孩，大

方，车房佳，急寻愿来厂帮我的

男士带孩佳，年龄地区不限,来

厂家查看。17720540996

10.最美老妇：54岁，丧偶无孩，

多处住房门面出租，诚寻有爱心

健康善良人，不计贫富，可上门

查看,75岁内。13129912865

11.真情富姐：56岁，无孩，自

营大型工厂多年，夫因病去世，

求有爱心老伴上门帮我，不计

才貌,可查看。15387111265

12.女厂长招夫：58岁，丧偶无

孩，丰满显年轻，经营大型工

厂，寻忠厚老实男士相守终身，

地区年龄不限。17786467497

13.孤单无助:61岁,丧偶，一女远

嫁,貌好显年轻，事业单位退休月

入四千，有房出租，常帮助贫困人

群,合缘速婚。18163556159

14.归国富老太：63岁,无孩,夫

国外去世,带资金回国，有厂房

出租，费用我包，寻有子女男,年

龄不限，可查看。17720540996

15.急寻老伴：65岁，丧偶，一女

远嫁，是孤儿，私房拆迁获补偿，

有房出租，急找健康老伴，不求

才貌,可查看。13098845773

温馨提示：慎重选择真诚交往





