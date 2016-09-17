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 第8版 教卫
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·网传三七“治百病”太过夸张别轻信
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楚天都市报电子版
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8 教卫 2016.9.17 星期六
网传三七“治百病”太过夸张别轻信
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者李晗）近日，网上流传一则《一勺三七粉，浑身百病消》的帖子，宣传三七的种种神奇功效。专家称，这些说法太过夸张，不可轻信。
    武昌的刘女士今年47岁，最近脸上出现了一些斑点。恰巧她在网上看到介绍三七功效的帖子，称服用三七粉可活血祛斑，于是购买了几盒，每天服用。然而一个月过去，几乎没有效果，于是来到武汉大学中南医院咨询。
    该院中医科主任张莹雯表示，三七属于“药膳同源”的中药材，可生吃也可熟吃。目前市面上的三七粉、三七片，具有活血化淤、软化血管的功效，但称其“能治百病”则太过夸张。中医认为，“斑”的形成可能有血淤、气滞、脾虚等多种原因，如果属于血淤类型的斑，服用三七粉可起到一定祛斑效果，但其他原因则不宜服用。“三七粉不可过量服用，否则会出现恶心呕吐、月经量增多、四肢无力等副作用，甚至有诱发高血压患者脑出血的风险。”张莹雯提醒，三七粉并非“有病治病，无病强身”的保健品，也不是所有人都适合服用，特别是孕妇更须慎用。患者服用前，一定要遵循医嘱。


   