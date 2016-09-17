查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 教卫 ·武汉市免费培训月嫂 ·秋云品牌婚介 ·小小试纸条5分钟告诉你答案 ·萌宝做月饼 别样中秋味 ·专家建议年轻人要多“留心” ·网传三七“治百病”太过夸张别轻信 ·芳草地品牌婚介 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 国际 第12版 : 国内 第13版 : 娱乐周刊 第14版 : 八卦阵 第15版 : 沸腾娱 第16版 : 重案组 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 现场 第6版 : 法治 第7版 : 影像 第8版 : 教卫 第9版 : 经济 · 武汉市免费培训月嫂 · 秋云品牌婚介 · 小小试纸条5分钟告诉你答案 · 萌宝做月饼 别样中秋味 · 专家建议年轻人要多“留心” · 网传三七“治百病”太过夸张别轻 · 芳草地品牌婚介 8 教卫 2016.9.17 星期六 网传三七“治百病”太过夸张别轻信 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者李晗）近日，网上流传一则《一勺三七粉，浑身百病消》的帖子，宣传三七的种种神奇功效。专家称，这些说法太过夸张，不可轻信。

武昌的刘女士今年47岁，最近脸上出现了一些斑点。恰巧她在网上看到介绍三七功效的帖子，称服用三七粉可活血祛斑，于是购买了几盒，每天服用。然而一个月过去，几乎没有效果，于是来到武汉大学中南医院咨询。

该院中医科主任张莹雯表示，三七属于“药膳同源”的中药材，可生吃也可熟吃。目前市面上的三七粉、三七片，具有活血化淤、软化血管的功效，但称其“能治百病”则太过夸张。中医认为，“斑”的形成可能有血淤、气滞、脾虚等多种原因，如果属于血淤类型的斑，服用三七粉可起到一定祛斑效果，但其他原因则不宜服用。“三七粉不可过量服用，否则会出现恶心呕吐、月经量增多、四肢无力等副作用，甚至有诱发高血压患者脑出血的风险。”张莹雯提醒，三七粉并非“有病治病，无病强身”的保健品，也不是所有人都适合服用，特别是孕妇更须慎用。患者服用前，一定要遵循医嘱。





