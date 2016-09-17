查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 教卫 ·武汉市免费培训月嫂 ·秋云品牌婚介 ·小小试纸条5分钟告诉你答案 ·萌宝做月饼 别样中秋味 ·专家建议年轻人要多“留心” ·网传三七“治百病”太过夸张别轻信 ·芳草地品牌婚介 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 国际 第12版 : 国内 第13版 : 娱乐周刊 第14版 : 八卦阵 第15版 : 沸腾娱 第16版 : 重案组 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 现场 第6版 : 法治 第7版 : 影像 第8版 : 教卫 第9版 : 经济 · 武汉市免费培训月嫂 · 秋云品牌婚介 · 小小试纸条5分钟告诉你答案 · 萌宝做月饼 别样中秋味 · 专家建议年轻人要多“留心” · 网传三七“治百病”太过夸张别轻 · 芳草地品牌婚介 8 教卫 2016.9.17 星期六 常常熬夜加班 32岁男子宵夜时突发心梗险丢命 专家建议年轻人要多“留心” 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者李晗通讯员刘望）常常熬夜加班，胸部出现不适也忍着不去就医，直到痛得满地打滚才意识到危险。近日发生在王先生身上的病例，提醒年轻人也要多“留心”。

王先生今年32岁，家住汉口香港路，在一家广告公司上班，经常熬夜加班。几天前，他又加班到晚上11点多钟，之后与几名同事一同喝酒吃烧烤宵夜。15分钟后，他突感胸口疼痛，强忍了几分钟，痛感不断加剧，他痛得满地打滚。同事赶紧将他送到附近的武汉市第六医院，经检查，确诊为左前降支血管堵塞、大面积心梗。经过2个多小时手术，打通血管并植入支架，王先生因缺血濒临坏死的心肌细胞恢复供血，病情得到控制，并于昨日康复出院。

武汉市第六医院心血管内科主任张苏川介绍，40岁至60岁是心梗高发期。但近年来，心梗患者出现年轻化趋势，该院近两年接诊的最年轻心梗患者仅23岁。而诱发心梗的原因多为长期熬夜、过度疲劳、嗜烟酗酒等不良习惯。“年轻人发生心梗通常起病急骤，十分凶险，容易出现猝死和致死性心律失常。”张苏川提醒，年轻人如果出现憋气、胸痛、气短等症状，应及时就医，千万不要硬撑，以免贻误病情甚至危及生命。





