查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 教卫 ·武汉市免费培训月嫂 ·秋云品牌婚介 ·小小试纸条5分钟告诉你答案 ·萌宝做月饼 别样中秋味 ·专家建议年轻人要多“留心” ·网传三七“治百病”太过夸张别轻信 ·芳草地品牌婚介 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 国际 第12版 : 国内 第13版 : 娱乐周刊 第14版 : 八卦阵 第15版 : 沸腾娱 第16版 : 重案组 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 现场 第6版 : 法治 第7版 : 影像 第8版 : 教卫 第9版 : 经济 · 武汉市免费培训月嫂 · 秋云品牌婚介 · 小小试纸条5分钟告诉你答案 · 萌宝做月饼 别样中秋味 · 专家建议年轻人要多“留心” · 网传三七“治百病”太过夸张别轻 · 芳草地品牌婚介 8 教卫 2016.9.17 星期六 武汉市免费培训月嫂 楚天都市报讯 据悉：武汉妇女就业培训基地为增加女性就业，面向全省免费培训50名月嫂(育婴师），将进行月嫂专业知识技能的7天培训，由湖北知名月嫂技能大师和专家亲自授课。学完到医院妇产科实习，推荐就业月薪5千——1万2千元。55岁以下均可报名，教材、培训全免费，报名电话02787854592 文闻蔚





