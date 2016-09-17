查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第8版 教卫
·武汉市免费培训月嫂
·秋云品牌婚介
·小小试纸条5分钟告诉你答案
·萌宝做月饼 别样中秋味
·专家建议年轻人要多“留心”
·网传三七“治百病”太过夸张别轻信
·芳草地品牌婚介
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 体育
第11版 : 国际
第12版 : 国内
第13版 : 娱乐周刊
第14版 : 八卦阵
第15版 : 沸腾娱
第16版 : 重案组
第2版 : 要闻
第3版 : 关注
第4版 : 关注
第5版 : 现场
第6版 : 法治
第7版 : 影像
第8版 : 教卫
第9版 : 经济
·
武汉市免费培训月嫂
·
秋云品牌婚介
·
小小试纸条5分钟告诉你答案
·
萌宝做月饼 别样中秋味
·
专家建议年轻人要多“留心”
·
网传三七“治百病”太过夸张别轻
·
芳草地品牌婚介
8
教卫
2016.9.17 星期六
武汉市免费培训月嫂
楚天都市报讯 据悉：武汉妇女就业培训基地为增加女性就业，面向全省免费培训50名月嫂(育婴师），将进行月嫂专业知识技能的7天培训，由湖北知名月嫂技能大师和专家亲自授课。学完到医院妇产科实习，推荐就业月薪5千——1万2千元。55岁以下均可报名，教材、培训全免费，报名电话02787854592 文闻蔚