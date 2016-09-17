查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 影像 ·图文：迷彩青春 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 国际 第12版 : 国内 第13版 : 娱乐周刊 第14版 : 八卦阵 第15版 : 沸腾娱 第16版 : 重案组 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 现场 第6版 : 法治 第7版 : 影像 第8版 : 教卫 第9版 : 经济 · 图文：迷彩青春 7 影像 2016.9.17 星期六 图文：迷彩青春 楚天都市报讯 图为：训练场上，熬过苦累青春才能绽放﹙周琦敏，武汉音乐学院舞蹈表演专业﹚

图为：向青春敬个礼（陈宫慧，武汉大学汉语言文学专业）

图为：亭亭玉立（张冰倩，华师武汉传媒学院艺术学院）

图为：骄阳下站军姿（毛雯靓〔左二〕，湖北美术学院壁画专业）

图为：瞄准靶心（吕欣怡，华中师范大学马克思主义学院）

图为：训练间隙来一段热舞（何冬妮，华中农业大学工程管理专业）



又是一年开学季，走进武汉各高校的妹纸们，换上迷彩装，踏上青春的修炼地——军训场。

不用浓妆艳抹，她们站军姿、走队列、踢正步，一套动作下来，就是自带特效的美；不用刻意凹造型，看看这些咬牙坚持着的高抬腿，难道不是最佳Pose吗？

艳阳下闪动的身影，成为彼此青春的见证。



图/楚天都市报记者佘影实习生尹恒文/楚天都市报记者乐毅





