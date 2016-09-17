图文：迷彩青春
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 第7版 影像
·图文：迷彩青春
楚天都市报电子版
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7 影像 2016.9.17 星期六
图文：迷彩青春
    楚天都市报讯 图为：训练场上，熬过苦累青春才能绽放﹙周琦敏，武汉音乐学院舞蹈表演专业﹚
    图为：向青春敬个礼（陈宫慧，武汉大学汉语言文学专业）
    图为：亭亭玉立（张冰倩，华师武汉传媒学院艺术学院）
    图为：骄阳下站军姿（毛雯靓〔左二〕，湖北美术学院壁画专业）
    图为：瞄准靶心（吕欣怡，华中师范大学马克思主义学院）
    图为：训练间隙来一段热舞（何冬妮，华中农业大学工程管理专业）

    又是一年开学季，走进武汉各高校的妹纸们，换上迷彩装，踏上青春的修炼地——军训场。
    不用浓妆艳抹，她们站军姿、走队列、踢正步，一套动作下来，就是自带特效的美；不用刻意凹造型，看看这些咬牙坚持着的高抬腿，难道不是最佳Pose吗？
    艳阳下闪动的身影，成为彼此青春的见证。

    图/楚天都市报记者佘影实习生尹恒文/楚天都市报记者乐毅


 