查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 法治 ·图文：每天烧十多瓶开水为游客解渴 ·有的人喝一杯米酒也会过“红线” ·离婚时多给妻子95万元男子几个月后又想要回 ·原是趁人多扒窃 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 国际 第12版 : 国内 第13版 : 娱乐周刊 第14版 : 八卦阵 第15版 : 沸腾娱 第16版 : 重案组 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 现场 第6版 : 法治 第7版 : 影像 第8版 : 教卫 第9版 : 经济 · 图文：每天烧十多瓶开水为游客解 · 有的人喝一杯米酒也会过“红线” · 离婚时多给妻子95万元男子几个 · 原是趁人多扒窃 6 法治 2016.9.17 星期六 女子乘地铁挤上又挤下 原是趁人多扒窃 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者向清顺通讯员张祖华 实习生王小叶）汉口火车站地铁站内，女子拼命挤进地铁，很快又跑了出来，为啥？警方一查，她是一名地铁扒窃惯犯，挤上挤下只是为了作案。

9日晚，从外地来汉游玩的程女士刚下火车，搭乘地铁前往光谷。在排队进车厢时，“背后感到有人蹭了一下。”进了地铁后她才发现，背包内装有5000多元现金的钱包不见了，随即报警。

武汉轨道警方街道口派出所调取视频发现，在程女士进站时，身后一名穿花格短袖的女子也拼命挤上了地铁，但约3秒后又下车离开。民警判断，该女子嫌疑最大，通过多天的视频追踪获知，她最终在虎泉一旅馆落脚。12日晚，民警赶赴该旅馆，将嫌疑女子抓获，并从其住处搜出冰毒若干。

据查，该女子姓杨，40岁，武汉人，是流窜全国各地地铁站的一名惯偷，刚刚吸过毒。目前，杨某已被刑拘。

民警特别提醒，上下车时是扒手下手的好时机，请广大乘客提高警惕，特别是女子最好将包挂在胸前。





