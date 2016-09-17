图文：每天烧十多瓶开水为游客解渴有的人喝一杯米酒也会过“红线”离婚时多给妻子95万元男子几个月后又想要回原是趁人多扒窃
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 第6版 法治
·图文：每天烧十多瓶开水为游客解渴
·有的人喝一杯米酒也会过“红线”
·离婚时多给妻子95万元男子几个月后又想要回
·原是趁人多扒窃
楚天都市报电子版
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6 法治 2016.9.17 星期六
女子乘地铁挤上又挤下
原是趁人多扒窃
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者向清顺通讯员张祖华 实习生王小叶）汉口火车站地铁站内，女子拼命挤进地铁，很快又跑了出来，为啥？警方一查，她是一名地铁扒窃惯犯，挤上挤下只是为了作案。
    9日晚，从外地来汉游玩的程女士刚下火车，搭乘地铁前往光谷。在排队进车厢时，“背后感到有人蹭了一下。”进了地铁后她才发现，背包内装有5000多元现金的钱包不见了，随即报警。
    武汉轨道警方街道口派出所调取视频发现，在程女士进站时，身后一名穿花格短袖的女子也拼命挤上了地铁，但约3秒后又下车离开。民警判断，该女子嫌疑最大，通过多天的视频追踪获知，她最终在虎泉一旅馆落脚。12日晚，民警赶赴该旅馆，将嫌疑女子抓获，并从其住处搜出冰毒若干。
    据查，该女子姓杨，40岁，武汉人，是流窜全国各地地铁站的一名惯偷，刚刚吸过毒。目前，杨某已被刑拘。
    民警特别提醒，上下车时是扒手下手的好时机，请广大乘客提高警惕，特别是女子最好将包挂在胸前。


   