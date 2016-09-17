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第6版 法治
·图文：每天烧十多瓶开水为游客解渴
·有的人喝一杯米酒也会过“红线”
·离婚时多给妻子95万元男子几个月后又想要回
·原是趁人多扒窃
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有的人喝一杯米酒也会过“红线”
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原是趁人多扒窃
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法治
2016.9.17 星期六
离婚时多给妻子95万元男子几个月后又想要回
理由是前妻曾与他人生育 法院一审驳回
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者余皓）男子王伟在与妻子离异时，多分给对方95万元。几个月后他又反悔，要求前妻退钱，理由是她多年前与他人育有一女。硚口区法院调查发现，王伟的理由并不成立。
王伟诉称，他和前妻李娟于2006年相识，2007年结婚，2008年生育一子，2014年10月因感情不和协议离婚。签订离婚协议时，他考虑到儿子随李娟一起生活，遂在分割存款时作出让步，将应得存款115万元中的95万元赠与前妻，自己仅得20万元。“我是想着她独自带伢不容易，不料她却欺骗了我。”王伟说，离婚后不久，偶然得知李娟在和他结婚前，早在1997年3月就与他人生有一女。“李娟隐瞒此事多年，使我误以为儿子是其唯一子女，放弃抚养权并作出存款分割的极大让步。李娟的隐瞒行为，构成对我的欺诈。”2015年2月，王伟将李娟告上法庭，要求判决李娟归还他95万元。
但硚口区法院查明，李娟婚前并未生育孩子，反倒是王伟，离婚前与其他异性关系暧昧。法院审理认为，王伟不能证明双方签订离婚协议时，李娟有欺诈、胁迫的情形。昨日，法院一审驳回王伟的诉讼请求。（文中当事人均为化名）