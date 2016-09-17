查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 法治 ·图文：每天烧十多瓶开水为游客解渴 ·有的人喝一杯米酒也会过“红线” ·离婚时多给妻子95万元男子几个月后又想要回 ·原是趁人多扒窃 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 国际 第12版 : 国内 第13版 : 娱乐周刊 第14版 : 八卦阵 第15版 : 沸腾娱 第16版 : 重案组 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 现场 第6版 : 法治 第7版 : 影像 第8版 : 教卫 第9版 : 经济 · 图文：每天烧十多瓶开水为游客解 · 有的人喝一杯米酒也会过“红线” · 离婚时多给妻子95万元男子几个 · 原是趁人多扒窃 6 法治 2016.9.17 星期六 一夜查获6名酒驾司机 武昌交警提醒 有的人喝一杯米酒也会过“红线” 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者吴昌华通讯员孙逊徐飞）一杯米酒下肚，酒精含量也超标；酒是中午喝的，晚饭后还被查出酒驾。中秋之夜，武昌交警查获6名酒驾司机，其中两名司机觉得很“冤枉”。

前晚7时，武昌交警派出5个小组整治酒驾。在白沙洲大道栅栏口整治点，交警拦下一辆本田轿车，检测发现司机王某血液酒精含量达45.5毫克/100毫升，超过了酒驾标准。

看到测试结果，王某惊讶地说，酒是当天中午与朋友聚会时喝的，晚餐没有喝酒，“不可能到现在还没有消化吧？”民警解释说，因个体差异，对酒精的分解速度不同，十几个小时内都属于“危险期”。王某懊悔地说，都怪自己大意了。

当晚9时，司机林某参加家庭聚会后，载着妻子回家，在沙湖大道被交警拦下。经检测，林某体内酒精含量达33毫克/100毫升，也过了酒驾“红线”。林某很后悔，他说自己经不住亲友劝酒，晚饭时喝了一小杯米酒，回家还特意选择人少车少的沙湖大道，没想到还是被查出酒驾。

交警提醒，因个体差异，有些人即便只喝一杯米酒或香槟，也可能超过20毫克/100毫升的酒驾红线。酒后隔了一餐饭或过了一夜也不保险，请驾驶员们时刻保持警惕。





