查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 法治 ·图文：每天烧十多瓶开水为游客解渴 ·有的人喝一杯米酒也会过“红线” ·离婚时多给妻子95万元男子几个月后又想要回 ·原是趁人多扒窃 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 国际 第12版 : 国内 第13版 : 娱乐周刊 第14版 : 八卦阵 第15版 : 沸腾娱 第16版 : 重案组 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 现场 第6版 : 法治 第7版 : 影像 第8版 : 教卫 第9版 : 经济 · 图文：每天烧十多瓶开水为游客解 · 有的人喝一杯米酒也会过“红线” · 离婚时多给妻子95万元男子几个 · 原是趁人多扒窃 6 法治 2016.9.17 星期六 梨园警务站：干的多是“鸡毛蒜皮”事，赢的却是市民口碑 图文：每天烧十多瓶开水为游客解渴 楚天都市报讯 图为：昨日下午，梨园警务站民警为游客倒开水

图为：梨园警务站附近常有游客经过



□楚天都市报记者向清顺摄影：楚天都市报记者王永胜通讯员胡建洲实习生王小叶



编者按



作为屯警街头的新举措、便民服务的新窗口，近年来，一个个警务站出现在江城的繁华地段。有了它们，市民求助更便利，打击违法犯罪更快捷。今起，本报推出“蹲点警务站”系列报道，为您讲述来自警务站的新鲜事、感人事、奇趣事。



“警察叔叔，我能在这里给手机充一下电吗？”昨日上午10时许，一个女孩匆匆来到东湖风景区听涛派出所梨园警务站。几分钟后，她打开充了电的手机，高高兴兴地离开了。

前日下午3时许，一女子在听涛景区的空地上打羽毛球时，不慎踩到一处洼地右脚骨折，只得报警求助。梨园警务站民警章伟彬和协警李艮匆忙赶至现场，将伤者抬上警车开出景区，到停车场与其丈夫会合，及时送医救治。事后，其丈夫专门开车来到警务站，向值班民警致谢。

昨日，楚天都市报记者在梨园警务站蹲点一天，发现各类警情相对平稳，只有辖区住宅区几起小纠纷警情。但作为全市唯一的交巡警合一的警务站，且地处东湖、省博物馆、欢乐谷等景点接合地点，为游客提供服务和帮助，反成为该警务站的“主要业务”。尤其是中秋节期间，随着附近景点人流井喷，前来警务站问路、求助、喝水的游客络绎不绝。

昨日下午5时许，来自汉川的90岁熊婆婆随子孙一起来到听涛风景区游玩，逛了数小时口渴难耐。但老人习惯了喝热水，其女儿四处寻找无果后，将熊婆婆带到警务站求助。民警倒了几杯热水，老人一家感激不已。“遇到高峰的时候，开水烧都烧不赢！”该站民警介绍，每逢周末和节假日，不少妈妈需要开水给孩子冲奶粉，也有不少老人前来找水解渴。为此，该站专门配备了一个大烧水壶和3个开水瓶，每天要备上10多瓶开水才够用。

梨园警务站站长刘钰琨介绍，该警务站只有18名警力，其中民警8人。但是大家职责不轻，特别是节假日游客剧增，交通保畅和景区安保工作压力巨大。此外，还要留很大一部分精力，专门处理游客的各种求助。

刘钰琨说，该站成立4年来，已经形成了“三不”的工作要求：每天24小时不关门，公交线路不能生疏，热水瓶不能空。“在景区这么显眼的位置，很多还都是来自外地的游客，他们的需求就是我们的工作！”

虽然每天干的大多是鸡毛蒜皮的小事，却赢得了游客的很多赞誉。今年3月，梨园警务站被武汉市命名为“学雷锋示范点”，这也是武汉市公安机关唯一获此殊荣的集体。





