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图文：面包车清晨蹊跷侧翻
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现场
2016.9.17 星期六
图文：面包车清晨蹊跷侧翻
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘孝斌李辉）昨日清晨，汉阳区芳草路上，一辆面包车连撞行道树、广告牌、护栏后，蹊跷侧翻在马路对面的花坛里。
昨晨6时25分许，汉阳区城管委两名执法队员在巡逻时，发现芳草路路边广告牌出现一个破洞，一棵行道树横在行车道上。约6米长的安全护栏倒在路上，对面的花坛里侧翻着一辆面包车，司机坐在路边，一只胳膊有轻微擦伤。看司机情况还好，张孟等人将横在路上的行道树移到路边，以免影响道路通行。
昨日中午，记者赶到现场看到，路中间护栏已被扶正，人行道旁一大型广告牌被撞出一个大洞。从目击者提供的照片来看，面包车侧翻的位置是对向车道的花坛（如图），离广告牌约10米，不知事故是怎么发生的。
汉阳区园林局工作人员刘先生介绍，他们早上7时40分许赶到时，面包车已被拖走，一共有7根大小不一的行道树受损。目前，汉阳区交通大队已介入调查。