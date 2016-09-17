查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 现场 ·“大客户”取钱路上不见了 ·广告 ·熟记爸爸电话 迅速找到家人 ·图文：面包车清晨蹊跷侧翻 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 国际 第12版 : 国内 第13版 : 娱乐周刊 第14版 : 八卦阵 第15版 : 沸腾娱 第16版 : 重案组 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 现场 第6版 : 法治 第7版 : 影像 第8版 : 教卫 第9版 : 经济 · “大客户”取钱路上不见了 · 广告 · 熟记爸爸电话 迅速找到家人 · 图文：面包车清晨蹊跷侧翻 5 现场 2016.9.17 星期六 图文：面包车清晨蹊跷侧翻 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘孝斌李辉）昨日清晨，汉阳区芳草路上，一辆面包车连撞行道树、广告牌、护栏后，蹊跷侧翻在马路对面的花坛里。

昨晨6时25分许，汉阳区城管委两名执法队员在巡逻时，发现芳草路路边广告牌出现一个破洞，一棵行道树横在行车道上。约6米长的安全护栏倒在路上，对面的花坛里侧翻着一辆面包车，司机坐在路边，一只胳膊有轻微擦伤。看司机情况还好，张孟等人将横在路上的行道树移到路边，以免影响道路通行。

昨日中午，记者赶到现场看到，路中间护栏已被扶正，人行道旁一大型广告牌被撞出一个大洞。从目击者提供的照片来看，面包车侧翻的位置是对向车道的花坛（如图），离广告牌约10米，不知事故是怎么发生的。

汉阳区园林局工作人员刘先生介绍，他们早上7时40分许赶到时，面包车已被拖走，一共有7根大小不一的行道树受损。目前，汉阳区交通大队已介入调查。





