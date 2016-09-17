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“大客户”取钱路上不见了
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熟记爸爸电话 迅速找到家人
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图文：面包车清晨蹊跷侧翻
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现场
2016.9.17 星期六
5岁女童在街头走失哇哇大哭
熟记爸爸电话 迅速找到家人
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘闪通讯员李雨生）一家三口中秋出来逛街，5岁的女孩在找妈妈时意外走失。好在，小家伙熟记爸爸的手机号，民警据此很快帮她找到了家人。
前日下午3时许，光谷步行街警务站民警杨兴等人巡逻至光谷资本大厦附近时，一家银行的职员称，一个四五岁的小女孩坐在银行里哭泣。杨兴上前询问，但孩子只是哭，由于周边十分喧嚣，民警于是把她带到警务站。
一番安抚和交谈后，女孩称她今年5岁，还说出了爸爸的电话。杨兴立即联系其父桂先生，20分钟后，孩子父母赶到警务站，紧紧抱起孩子，并不停感谢民警。
桂先生说，当天他们一家三口出来过中秋。在光谷书城看书时，他让女儿去找附近的妈妈，可能因为人太多，孩子不小心走丢了。女儿平时十分好动，他经常告诉她要记住自己的手机号。去年女儿曾走丢过，就是路人帮忙打电话找到他的，这次又派上了用场。