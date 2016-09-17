查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 现场 ·“大客户”取钱路上不见了 ·广告 ·熟记爸爸电话 迅速找到家人 ·图文：面包车清晨蹊跷侧翻 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 国际 第12版 : 国内 第13版 : 娱乐周刊 第14版 : 八卦阵 第15版 : 沸腾娱 第16版 : 重案组 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 现场 第6版 : 法治 第7版 : 影像 第8版 : 教卫 第9版 : 经济 · “大客户”取钱路上不见了 · 广告 · 熟记爸爸电话 迅速找到家人 · 图文：面包车清晨蹊跷侧翻 5 现场 2016.9.17 星期六 “大客户”取钱路上不见了 电脑卖家损失5000元 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘闪）昨日，广埠屯珞珈电脑城商户刘先生接到朋友转来的“大订单”，满以为可以赚一笔，没想到被骗5000元。

昨日上午，刘先生的朋友晏先生接到一个男子的电话，对方自称姓张，就职于硚口某单位，要采购26台电脑。晏先生赶紧把订单介绍给刘先生，刘先生，张某说，这批电脑要得急，让他赶紧把协议带过去，自己会先付2万元定金。张某还在电话中强调，要刘先生带一部苹果6plus手机去。

随后，刘先生带着协议和手机，和晏先生一起来到利济北路与张某碰面。三人走了几百米后，张某停下说：“我们单位现在放假了，我现在要直接去会计家里拿钱。人太多了不方便，你们去一个就行了。”于是，晏先生留在路边等候。

张某带着刘先生一起，又往前走了10分钟，来到下容华里小区B栋4楼。这时他又说，自己先进去看看，让刘先生等会再过去。刘先生也没在意，就站在楼道内，把协议和手机交给了张某。随后，他还听到楼道内传来两声敲门声。

约一分钟后，张某通知刘先生到会计家去。刘先生却发现，4楼两户人家都关着门，他也不知道张某进的是哪一间。他敲门后，两户人家都说不认识张某，张某也不知道从哪里溜掉了。

刘先生再给张某打电话，对方电话已经关机。他损失的苹果手机，价值5000元。后来他查询到，张某用的手机机主姓王，今年39岁，家住硚口。

目前，硚口区六角亭派出所已介入调查此事。





