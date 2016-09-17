查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 关注 ·新政实施半月 楼市平稳回落 ·图文：中山大道古建筑群将重新焕发光彩 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 国际 第12版 : 国内 第13版 : 娱乐周刊 第14版 : 八卦阵 第15版 : 沸腾娱 第16版 : 重案组 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 现场 第6版 : 法治 第7版 : 影像 第8版 : 教卫 第9版 : 经济 · 新政实施半月 楼市平稳回落 · 图文：中山大道古建筑群将重新焕 4 关注 2016.9.17 星期六 武汉首次大规模修缮优秀历史建筑 仅还原水刷石外墙就做出20个样本 图文：中山大道古建筑群将重新焕发光彩 楚天都市报讯 图为：汉口总商会旧址修缮后效果图



□楚天都市报记者林永俊通讯员萧黄胡世佳邓华国杨波摄影：楚天都市报记者黄士峰



一座城市没有历史，如同一个人没有灵魂。老建筑承载着城市历史，是不可再生资源。“车马如梭人似织，夜深歌吹未曾休。”始建于1906年的武汉中山大道，从典雅租界到市井华界，150余处古建筑，造就了昔日的繁华盛景。

中山大道（一元路至武胜路）改造工程于去年12月动工，计划今年底完成。4.8公里范围内，除道路重修外，最重要的工程是沿线古建筑的修缮与整治。

这是武汉首次对优秀历史建筑进行大规模、大范围的保护修缮。它是如何实施的？连日来，楚天都市报记者采访了工程规划方、业主方、施工方，倾听背后那些鲜为人知的故事。



先拆违再翻修甲子大饭店面貌一新



中山大道696号的甲子大饭店，建于上世纪20年代初，曾留下民国时期众多名人的身影，是武汉市优秀历史建筑。

20多年前，经过翻修，这栋三层建筑一楼改为门面，二楼和三楼成为住所，楼顶也建起多处铁架房，严重影响美观。

负责此次改造的华中科技大学建筑规划学院教授谭刚毅介绍，今年2月底，施工人员开始拆除铁架房。为了不破坏建筑原有风貌，他们先用切割机小心切割违建主体，再用铁锤、撬杠一点点拆下附着部分。

光拆违远远不够。“以前翻修时，添加了不少立柱、窗饰等，损伤了甲子大饭店的结构美学。”谭刚毅教授说，此次修缮，对风格不搭、质地不对的添加物一概去除。另外，甲子大饭店原本有着整齐的雨阳篷，除了美观，还能调节室内温度。此次修缮也将恢复雨阳篷。

改造后的甲子大饭店，将重现原有的对称结构，正中的高塔楼与两侧的小塔楼互相呼应。拆除不必要的添加物后，由立柱巧妙分割立面，与窗户、阳台形成比例完美的块面。



复原本来材质汉口总商会质感重现



武汉的商会在晚清重商背景下诞生。1902年，湖广总督张之洞指示在汉口创设商务公所。1921年汉口总商会大楼建成启用，抗战时期成为中华全国文艺界抗敌协会的重要根据地。

1998年，修葺一新的汉口总商会被列入武汉优秀历史建筑。此次主要修缮其主楼前的临街门楼部分。

武汉市民用建筑设计研究院副总建筑师李斌介绍，经走访上次的翻修者，专家商议决定，恢复汉口总商会原有的水刷石外墙，以及大门两旁的侧门、原有线条、花饰及装饰构件等。

修复工作十分复杂。此前的修缮中使用了高标号水泥，破坏了建筑外立面原有的线条。为此，李斌和施工团队层层剥下厚厚的水泥，露出原始外墙，之后再开始修缮。含沙量、色彩比、石子粒径大小，所用的黄石、白石、黑石子配比多少，如何勾缝、用不用浆……经过反复试验、对比，李斌先后做出20个样本，才敲定最终方案。

李斌说，此次修缮是要重现汉口总商会初建时的质感，还原其“骨血”里的灵魂美。



弃用大型机械避免施工损害古建筑



中山大道改造中，为了保护沿线历史文物，有关各方也是煞费苦心。

据施工方中建三局相关负责人介绍，他们在汉口盐业银行大楼附近路面开挖管线沟时，原本要使用大型挖掘机，但最终改用手动冲击钻，避免震动伤及这一省级文物。“虽然增加了成本，但我们认为值得。”他说。

武汉美术馆是在1931年建成的原汉口金城银行大楼的基础上改扩建而成，路边有很多旧有的站石。为了避免破坏这些站石，施工方先将其小心拆除、留存，待道路改造施工完成后再安装。“如此大规模、大范围保护修缮优秀历史建筑，在武汉还是首次。”中山大道改造业主方——武汉地产集团相关负责人说，政府部门为此组织了11位资深建筑专家，经过深入商讨，制订方案，制作模型，以求做到尽善尽美，让中山大道焕发昔日的光彩。





