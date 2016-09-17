查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 关注 ·新政实施半月 楼市平稳回落 ·图文：中山大道古建筑群将重新焕发光彩 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 国际 第12版 : 国内 第13版 : 娱乐周刊 第14版 : 八卦阵 第15版 : 沸腾娱 第16版 : 重案组 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 现场 第6版 : 法治 第7版 : 影像 第8版 : 教卫 第9版 : 经济 · 新政实施半月 楼市平稳回落 · 图文：中山大道古建筑群将重新焕 4 关注 2016.9.17 星期六 新政实施半月 楼市平稳回落 武汉部分开发商封筹待涨 嫌回款慢拒绝公积金贷款 楚天都市报讯 □楚天都市报记者朱泽



“晚到2个小时，连认筹的资格都没了，武汉楼市有这么火吗？”前日下午，急匆匆赶到汉阳王家湾一楼盘后，来自大悟的购房者宋先生发现已经停止认筹，几乎瘫坐在路边。

楼市进入“金九”，恰逢武汉出台限贷和土地新政。半个月来，该市楼市成交量平稳回落，日均售房655套，与去年同期基本持平。随着房管部门集中整治无证认筹、捂盘惜售等现象，一些开发商选择封筹，有的开发商甚至嫌回款慢而拒绝公积金贷款。

楼市成交量平稳回落



据武汉市房地产信息网数据，9月1日至13日，武汉共销售新建商品住宅9823套，日均655套。而去年同期，这一数据为627套。

今年8月，武汉日均售房860套。也就是说，楼市新政实施半个月来，该市楼市成交量平稳回落。

梳理近半个月的成交明细可以发现，除9月1日在惯性作用下售房过1000套外，之后的日均成交量多在600套上下徘徊，其中9月4日更是低至382套。

从单日成交量来看，虽然已经进入传统意义上的“金九”，但因限贷政策落地，加上房源储备不足，武汉楼市整体供应较少，成交高峰仍在延迟。

“虽然目前还不能断定是新政给‘高烧’的楼市降了温，但必须承认，开发商和购房者都进入了观望期。”中国指数研究院华中分院研究总监李国政说。

武汉楼市成交回落并非个案。据某研究机构统计，二三线城市当中，七成城市成交量回落。



频频封筹急坏买房人



据了解，楼市进入“金九”后，武汉不少开发商选择停止认筹，很多购房者拿着钱却无法认筹。

一位业内人士透露，除了房源储备较少外，武汉楼市成交下滑也与开发商策略有关。新政实施后，不少开发商选择延迟办理预售许可证，想以时间换空间，等到理想的涨幅时再申请售房。这样一来，越是供应不足的区域，供求失衡矛盾越发突出。

李国政分析，武汉市房管局联合国土资源和规划局出台楼市、土地新政后，对开发商起到了一定的震慑作用。根据新政，开发商未取得预售许可证，不得以各种方式收取购房定金；取得预售许可的商品房项目，要在10日内公开全部准售房源及每套房屋价格，一次性对外销售。

对于尚未取得预售许可的开发商来说，停止认筹一是避免受到处罚，二是想封盘等待房价继续上涨；而对于已经取得预售许可的开发商来说，停止认筹则是他们已经掌握足够多有诚意的客户，继续认筹意义不大。

业内人士介绍，往年行情不好时，开发商开盘前，通常要掌握三至四倍房源的认筹客户；如今行情太好，认筹转化为签约的比例翻番，开发商硬气不少，需要积累的认筹客户量锐减。

对于普通购房者，如果看中某一楼盘，可通过武汉市房管局官网查询，若发现该项目已经公示预售，即可联系楼盘咨询认筹事宜；若开发商拿到预售许可证后，10日内没有一次性公开销售所有准售房源，购房者可向房管部门投诉。



公积金审批流程加快



除了认筹，武汉楼市另一怪象，是部分开发商“嫌弃”利率较低且回款较慢的公积金贷款。

目前，纯商贷通常一个月左右即可放款。而纯公积金贷款和组合贷款除银行审核外，还需要公积金中心审核，加上不动产权证的推广，贷款抵押环节时间拉长。

武汉公积金中心相关负责人表示，根据《武汉住房公积金管理条例》等相关法规，银行增设公积金贷款办理条件、直接或变相要求开发商拒绝公积金贷款的，公积金中心将责令其限期整改。拒不整改的，则取消其办理公积金贷款的业务资格。如果开发商拒办公积金贷款，武汉市房地产主管部门将责令整改，拒不整改的，将对其记入信用档案进行扣分，并公示曝光。

武汉公积金中心还加快了审批流程，公积金贷款办理周期平均节约15天左右。另外，9月1日起，该中心陆续开通公积金官网、手机客户端、微信公众号、支付宝服务窗等网络渠道贷款申请业务。借款人通过注册登录后，可在网上申请公积金贷款。





