查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 关注 ·图文：天上云追月 地上人追月 ·图文：龙王山上追月人 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 国际 第12版 : 国内 第13版 : 娱乐周刊 第14版 : 八卦阵 第15版 : 沸腾娱 第16版 : 重案组 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 现场 第6版 : 法治 第7版 : 影像 第8版 : 教卫 第9版 : 经济 · 图文：天上云追月 地上人追月 · 图文：龙王山上追月人 3 关注 2016.9.17 星期六 图文：龙王山上追月人 楚天都市报讯 图为：昨晚，长期分居的一家三口用高倍望远镜观察月亮



十五的月亮十六圆。越来越多市民不满足于只在房前屋后看一眼月亮，他们举家前往市内开阔地赏月，或自驾前往乡间野外追月。昨晚，楚天都市报记者来到黄陂龙王山，挖掘这群天文发烧友追月的故事。



分居夫妻携子一起追月



武汉铁路局职工庞杨一家格外引人注目。因为，这个家庭的主要成员长期分居两地。庞杨的妻子在襄阳一所学校当老师，只有节假日才能和远在武汉的丈夫、儿子团聚。

9月中旬，庞杨得知刘福江副教授在组织此次观月活动，马上告诉妻子，商量好一齐参加。昨晚，一家三口相聚龙王山，借助天文望远镜一起赏月。

庞杨的儿子是武汉一所中学高一学生。他说，小时候，爸爸就买了个望远镜，经常带着他在阳台、小区里赏月。昨晚，他们还在小区里看了一下。此次，他们一家人带着帐篷，首次在野外、在专家带领下、通过望远镜观看月亮，他们备感兴奋与激动。

当记者为他们一家拍下全家福时，庞杨说，“今夜难忘，希望明天在楚天都市报上看到我们一家人的合影。”



同学微信群里吟诗赏月



天文爱好者宋先生，喜欢观星看月。昨晚，他向记者分享了前晚他和同学通过微信分享观月过程的故事。

前晚，他们一群同学在微信群里侃月。女同学吴树红带着老公朱长江一起登上长江游轮赏月。

当晚7时40分，同学尹先生发微信称，“树红泛舟江上，与嫦娥举杯，将玉兔揽怀。”此时，天空布满云彩，吴树红回微信称，“除了江两边的万家灯火，啥嫦娥玉兔都靠想象”。尹先生问：吴刚在不？吴树红答：朱刚在。

这时，有同学发出一首打油诗：长江逛长江，树红喜洋洋。天上不见月，江上有长江。接着，另一同学吟道，“把酒问明月：剑桥(记者注：这位同学住在洪山区剑桥名邸小区）楼前无明月，乌云遮之为哪般？嫦娥舞袖看不见，吴刚独酌情何堪。”

约9时许，吴树红发图片说，月亮时隐时现。她的同学“沉默是金”吟道，“江畔何人初见月，江月何年初照人？”另一同学回应，“应是树红初见月，该为九时初照人。”

据了解，宋先生这群同学职业不同，专业不同，但平时都好“吟诗作赋”，并在微信群里唱和、分享，别有一番情调。

“拍赏月图发给姥爷姥姥”

初中生刘新宇是武汉枫叶国际学校学生，生于江西赣州，与江西的姥姥、姥爷很有感情。

昨天他告诉记者，“我要把这次赏月的图片，通过QQ发给姥姥、姥爷。”

据了解，每到中秋，刘新宇都会和姥姥、姥爷通话，这几年还通过QQ与他们视频聊天。前天，他电话告诉姥姥、姥爷，要到龙王山看月亮。“野外赏月，体验感更强，也可以更深地感受到中秋佳节所包含的文化韵味。”他说，“赏月思人，今后我要多找机会去赣州看望亲人。”楚天都市报记者宋效忠





