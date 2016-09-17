查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 关注 ·图文：天上云追月 地上人追月 ·图文：龙王山上追月人 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 国际 第12版 : 国内 第13版 : 娱乐周刊 第14版 : 八卦阵 第15版 : 沸腾娱 第16版 : 重案组 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 现场 第6版 : 法治 第7版 : 影像 第8版 : 教卫 第9版 : 经济 · 图文：天上云追月 地上人追月 · 图文：龙王山上追月人 3 关注 2016.9.17 星期六 图文：天上云追月 地上人追月 黄陂龙王山上昨晚来了一群天文发烧友 楚天都市报讯 图为：昨晚，30多位追月爱好者来到黄陂龙王山，通过高倍望远镜观察月亮。 楚天都市报记者曲严摄

图为：老师在营地里为同学们讲解天文知识本版摄影：楚天都市报记者曲严



楚天都市报讯（记者宋效忠）虫鸣声声，月明星稀。清风徐来，篝火升起。昨晚，黄陂龙王山上，迎来34位追月人。

这34人中，有20名中小学生和4名家长，还有10名成人。此次赏月活动的组织者、中国地质大学(武汉)副教授刘福江告诉记者，“中秋节晚上月亮与人捉迷藏，不好看。今天我们决定来龙王山赌运气，没想到还赌赢了。此次观月，风雨无阻，我们准备了两套方案。如果今晚下雨，我们就改在山上的室内营地中活动，看星空视频，请专家讲解。”

当晚7时30分，在10多顶帐篷丛中，省天文学会的孟宪有老师带领大家一起吟诵诗歌:“明月几时有？把酒问青天……但愿人长久，千里共婵娟。”接着，孟宪有通过投影，为大家讲解月球与夏夜星空的常识。“月中玉兔，是古人肉眼观月产生的误解，实际上玉兔长几千公里。”随着孟老师的讲解，一些学生发出“哇”的惊叹声。“夏季是观星的最好季节，为何今晚看不到银河？”孟宪有解释，这是因为今晚月亮太亮，许多星星被月光掩盖住了，所谓“月明星稀”，说的就是这个道理。

通过手中的激光笔，孟宪有告诉大家哪两颗星星是牛郎织女星。一位家长感慨，“我总算知道牛郎星在哪里了。”

晚8时30分，借助望远镜，大家逐个观察月亮。7岁的胡致远，看完月亮后的第一句话是“好大的月亮！”

为何要去龙王山赏月?此次活动的组织者、中国地质大学（武汉）副教授刘福江介绍，除了龙王山上较开阔便于观看月亮，还因为那里地处郊区，灯光较少，便于观测星星。这样，不仅可看月，还可看星月同辉的景象，增强此次观月活动的趣味性和知识性。除了观月，他们还安排了钻木取火、山间徒步、捡拾化石和岩石样本的活动，想让参加活动的人不虚此行，真正接受一场科普教育。

晚10时30分，一些小朋友进入帐篷，渐渐入梦。孟宪有等10多名天文爱好者，仍在等待今天凌晨的到来。

他们和月亮还有约会——今天凌晨，除了会出现今年中秋最圆的月亮，还会有半影月食发生。这种月食肉眼感觉不到，但借助天文望远镜可以清晰看到。



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武汉最适合赏月的地方



省天文学会的孟宪有老师介绍，今年中秋最圆的月亮出现在17日凌晨3点零5分左右。这时，月亮上被太阳照亮的一面正对着地球。武汉最适合赏月的地方为少建筑遮挡的开阔地带，如山顶、屋顶、大水面上。

武汉传统赏月点包括：东湖听涛景区的先月亭、黄鹤楼、晴川阁、月湖、汉口江滩等。长江游轮是近年来最适合赏月的流动景点。





