查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·乡村自驾成中秋假期出行主流 ·腾龙洞上演激情“迷笛” ·全省16家大医院接受专项检查 ·大冶一中学校长被党内严重警告 ·我省23家漂流企业排查出202处隐患 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 国际 第12版 : 国内 第13版 : 娱乐周刊 第14版 : 八卦阵 第15版 : 沸腾娱 第16版 : 重案组 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 现场 第6版 : 法治 第7版 : 影像 第8版 : 教卫 第9版 : 经济 · 乡村自驾成中秋假期出行主流 · 腾龙洞上演激情“迷笛” · 全省16家大医院接受专项检查 · 大冶一中学校长被党内严重警告 · 我省23家漂流企业排查出202 2 要闻 2016.9.17 星期六 我省23家漂流企业排查出202处隐患 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者王荣海）记者昨从省安监局获悉，全省漂流项目联合督导检查结果出炉。4个联合督查组督导抽查23家漂流企业，排查出各类安全隐患202处，其中有8家漂流企业救生员无从业资质。

目前全省共有漂流企业46家。省安委会办公室通报，此次抽查中，有18家漂流企业未落实安全员、救生员培训制度，11家漂流企业安全警示标识标牌不符合标准，8家漂流企业救生员无从业资质，救生员责任不明确，3家漂流企业甚至没有救生员。

通报指出，部分漂流企业安全管控不力，存在伤亡事故。宜昌市远安县横鼎漂流试营业时，宜昌市没有向省旅游委报备，导致横鼎漂流没有接受联合督导检查。由于横鼎漂流安全管理措施不力，导致7月31日发生一起游客落水抢救无效死亡的事故。咸宁市通山县太阳溪漂流、十堰市丹江口阿里山武当峡谷漂流等企业，没有按要求整改安全隐患，都发生游客受伤的事故。

省安委会办公室要求，今后，凡申请开发漂流项目，必须由当地政府明确牵头主管部门，并与旅游、水利、体育、交通（海事、运管）、质监、安监、国土等部门会审，再到市（州）旅游行政管理部门备案登记才能营业。





