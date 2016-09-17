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我省23家漂流企业排查出202
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要闻
2016.9.17 星期六
我省23家漂流企业排查出202处隐患
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者王荣海）记者昨从省安监局获悉，全省漂流项目联合督导检查结果出炉。4个联合督查组督导抽查23家漂流企业，排查出各类安全隐患202处，其中有8家漂流企业救生员无从业资质。
目前全省共有漂流企业46家。省安委会办公室通报，此次抽查中，有18家漂流企业未落实安全员、救生员培训制度，11家漂流企业安全警示标识标牌不符合标准，8家漂流企业救生员无从业资质，救生员责任不明确，3家漂流企业甚至没有救生员。
通报指出，部分漂流企业安全管控不力，存在伤亡事故。宜昌市远安县横鼎漂流试营业时，宜昌市没有向省旅游委报备，导致横鼎漂流没有接受联合督导检查。由于横鼎漂流安全管理措施不力，导致7月31日发生一起游客落水抢救无效死亡的事故。咸宁市通山县太阳溪漂流、十堰市丹江口阿里山武当峡谷漂流等企业，没有按要求整改安全隐患，都发生游客受伤的事故。
省安委会办公室要求，今后，凡申请开发漂流项目，必须由当地政府明确牵头主管部门，并与旅游、水利、体育、交通（海事、运管）、质监、安监、国土等部门会审，再到市（州）旅游行政管理部门备案登记才能营业。