查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·乡村自驾成中秋假期出行主流 ·腾龙洞上演激情“迷笛” ·全省16家大医院接受专项检查 ·大冶一中学校长被党内严重警告 ·我省23家漂流企业排查出202处隐患 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 国际 第12版 : 国内 第13版 : 娱乐周刊 第14版 : 八卦阵 第15版 : 沸腾娱 第16版 : 重案组 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 现场 第6版 : 法治 第7版 : 影像 第8版 : 教卫 第9版 : 经济 · 乡村自驾成中秋假期出行主流 · 腾龙洞上演激情“迷笛” · 全省16家大医院接受专项检查 · 大冶一中学校长被党内严重警告 · 我省23家漂流企业排查出202 2 要闻 2016.9.17 星期六 虚报食堂费用设账外资金 违规给教职工发补助141万 大冶一中学校长被党内严重警告 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈凌墨实习生项婧雯）昨日，省纪委通报1起违反中央八项规定精神问题典型案例。

2015年 1月至 2016年 1月，经大冶市东岳中学党委书记、校长朱锐杰同意，该校通过虚报食堂费用等方式，违规设立账外资金178万元，并将其中141万余元用于违规发放教职工补助。大冶市纪委给予朱锐杰党内严重警告处分。



【解读】

省纪委法规室：这12种津补贴或福利都违规



逢年过节时，单位常常会给职工发放一些津补贴和福利，但有时候一不小心，就踩了财经纪律的红线。那么，哪些津补贴和福利的发放是违规的呢？或者说违规发放津贴补贴或福利问题有哪些主要表现形式呢？

省纪委法规室表示，违规发放津贴补贴或福利问题，是一种变相将国有资产私分给个人的行为。其主要表现形式有以下12种：

一是违反规定自行新设项目或者继续发放已经明令取消的津贴补贴的；

二是超过规定标准、范围发放津贴补贴的；

三是违反中共中央组织部、人力资源和社会保障部有关公务员奖励的规定，以各种名义向职工普遍发放各类奖金的；

四是在实施职务消费和福利待遇货币化改革并发放补贴后，继续开支相关职务消费和福利费用的；

五是违反规定发放加班费、值班费和未休年休假补贴的；

六是违反《中共中央纪委、中共中央组织部、监察部、财政部、人事部、审计署关于规范公务员津贴补贴问题的通知》等规定，擅自提高标准发放改革性补贴的；

七是超标准缴存住房公积金的；

八是以有价证券、支付凭证、商业预付卡、实物等形式发放津贴补贴的；

九是违反规定使用工会会费、福利费及其他专项经费发放津贴补贴的；

十是借重大活动筹备或者节日庆祝之机，变相向职工普遍发放现金、有价证券或者与活动无关的实物的；

十一是违反规定向关联单位（企业）转移好处，再由关联单位（企业）以各种名目给机关职工发放津贴补贴的；

十二是其他违反规定发放津补贴。





