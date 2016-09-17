查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·乡村自驾成中秋假期出行主流 ·腾龙洞上演激情“迷笛” ·全省16家大医院接受专项检查 ·大冶一中学校长被党内严重警告 ·我省23家漂流企业排查出202处隐患 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 国际 第12版 : 国内 第13版 : 娱乐周刊 第14版 : 八卦阵 第15版 : 沸腾娱 第16版 : 重案组 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 现场 第6版 : 法治 第7版 : 影像 第8版 : 教卫 第9版 : 经济 · 乡村自驾成中秋假期出行主流 · 腾龙洞上演激情“迷笛” · 全省16家大医院接受专项检查 · 大冶一中学校长被党内严重警告 · 我省23家漂流企业排查出202 2 要闻 2016.9.17 星期六 全省16家大医院接受专项检查 违规收费、不合理用药等现象被勒令整改 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者崔逾瑜龙华通讯员徐玲）12日至14日，省卫计委分派16组，对全省16家部省属医疗机构开展卫生计生重点问题专项整治行动检查，向过度医疗、药价虚高等广受诟病的医疗行为“亮剑”。

此次检查的重点任务包括：是否存在过度医疗问题，是否存在乱收费，超标准、超范围、巧立名目收费的问题，是否存在药价虚高问题等。

记者随检查组采访发现，汉口某大型医院《医疗机构执业许可证》中许可血液透析机18台，而实际临床投入27台，且阳性透析机和阴性透析机共处一室，未分区设置；擅自开展上环、取环等计划生育专业诊疗服务，而《医疗机构执业许可证》中正副本无行政许可；B超室一位医生无医师执业证，却在单独开展工作。此外，该院医疗用污水处理机的投放药量登记本缺失，余氯监测只登记到2016年7月7日。

另一家位于汉口的某大型综合医院，检查组对其本院、分院共抽取了30份住院患者出院费用清单，发现存在收取标本袋、标本固定液、肝素帽等费用，属于违规收取。

在武昌某大型综合医院，检查人员发现该院在对同一患者同一时段多部位CT检查，没有实行阶梯性收费；药品网上采购率、基本药物配备使用比例均不达标；抽查病例中，检出对部分患者超适应症使用辅助用药，属于不合理用药范畴。





