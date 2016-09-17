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要闻
2016.9.17 星期六
腾龙洞上演激情“迷笛”
楚天都市报讯 昨日，中国摇滚音乐节第一品牌“迷笛音乐节”在享有亚洲第一洞美誉的利川腾龙洞激情上演，吸引大量乐迷。据悉，在洞穴内举行大型音乐活动，在国内尚属首次。
湖北日报记者李彦睿摄