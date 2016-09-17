查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·乡村自驾成中秋假期出行主流 ·腾龙洞上演激情“迷笛” ·全省16家大医院接受专项检查 ·大冶一中学校长被党内严重警告 ·我省23家漂流企业排查出202处隐患 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 国际 第12版 : 国内 第13版 : 娱乐周刊 第14版 : 八卦阵 第15版 : 沸腾娱 第16版 : 重案组 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 现场 第6版 : 法治 第7版 : 影像 第8版 : 教卫 第9版 : 经济 · 乡村自驾成中秋假期出行主流 · 腾龙洞上演激情“迷笛” · 全省16家大医院接受专项检查 · 大冶一中学校长被党内严重警告 · 我省23家漂流企业排查出202 2 要闻 2016.9.17 星期六 腾龙洞上演激情“迷笛” 楚天都市报讯 昨日，中国摇滚音乐节第一品牌“迷笛音乐节”在享有亚洲第一洞美誉的利川腾龙洞激情上演，吸引大量乐迷。据悉，在洞穴内举行大型音乐活动，在国内尚属首次。

湖北日报记者李彦睿摄





