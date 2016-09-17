查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·乡村自驾成中秋假期出行主流 ·图文：天上云追月 地上人追月 ·全省16家大医院接受专项检查 ·刘文君与队友再得一金我省残奥金牌增至3枚 ·天宫二号预计可工作5年以上 ·我省抽查23家漂流企业其中8家救生员无资质 ·楼市新政实施半月江城成交量平稳回落 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 国际 第12版 : 国内 第13版 : 娱乐周刊 第14版 : 八卦阵 第15版 : 沸腾娱 第16版 : 重案组 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 现场 第6版 : 法治 第7版 : 影像 第8版 : 教卫 第9版 : 经济 · 乡村自驾成中秋假期出行主流 · 图文：天上云追月 地上人追月 · 全省16家大医院接受专项检查 · 刘文君与队友再得一金我省残奥金 · 天宫二号预计可工作5年以上 · 我省抽查23家漂流企业其中8家 · 楼市新政实施半月江城成交量平稳 1 要闻 2016.9.17 星期六 刘文君与队友再得一金我省残奥金牌增至3枚 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者杨宏斌通讯员高文奇）北京时间昨日6点30分，我省运动员刘文君与队友密切配合以3分32秒11的成绩夺得田径轮椅竞速4×400米接力金牌，并打破世界纪录，为湖北再添一金。此前，刘文君在田径轮椅竞速T54级女子100米决赛中，为湖北获得首枚金牌。

加上武汉姑娘柳萌拿到的乒乓球TT9级女子单打冠军。至此，我省运动员在残奥会上已夺得三枚金牌。





