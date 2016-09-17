乡村自驾成中秋假期出行主流图文：天上云追月 地上人追月全省16家大医院接受专项检查刘文君与队友再得一金我省残奥金牌增至3枚天宫二号预计可工作5年以上我省抽查23家漂流企业其中8家救生员无资质楼市新政实施半月江城成交量平稳回落
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 第1版 要闻
·乡村自驾成中秋假期出行主流
·图文：天上云追月 地上人追月
·全省16家大医院接受专项检查
·刘文君与队友再得一金我省残奥金牌增至3枚
·天宫二号预计可工作5年以上
·我省抽查23家漂流企业其中8家救生员无资质
·楼市新政实施半月江城成交量平稳回落
楚天都市报电子版
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1 要闻 2016.9.17 星期六
刘文君与队友再得一金我省残奥金牌增至3枚
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者杨宏斌通讯员高文奇）北京时间昨日6点30分，我省运动员刘文君与队友密切配合以3分32秒11的成绩夺得田径轮椅竞速4×400米接力金牌，并打破世界纪录，为湖北再添一金。此前，刘文君在田径轮椅竞速T54级女子100米决赛中，为湖北获得首枚金牌。
    加上武汉姑娘柳萌拿到的乒乓球TT9级女子单打冠军。至此，我省运动员在残奥会上已夺得三枚金牌。


   