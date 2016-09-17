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·乡村自驾成中秋假期出行主流
·图文：天上云追月 地上人追月
·全省16家大医院接受专项检查
·刘文君与队友再得一金我省残奥金牌增至3枚
·天宫二号预计可工作5年以上
·我省抽查23家漂流企业其中8家救生员无资质
·楼市新政实施半月江城成交量平稳回落
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乡村自驾成中秋假期出行主流
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图文：天上云追月 地上人追月
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全省16家大医院接受专项检查
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刘文君与队友再得一金我省残奥金
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天宫二号预计可工作5年以上
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我省抽查23家漂流企业其中8家
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楼市新政实施半月江城成交量平稳
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要闻
2016.9.17 星期六
全省16家大医院接受专项检查
违规收费、不合理用药等现象被勒令整改
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者崔逾瑜龙华通讯员徐玲）12日至14日，省卫计委分派16组，对全省16家部省属医疗机构开展卫生计生重点问题专项整治行动检查，向过度医疗、药价虚高等广受诟病的医疗行为“亮剑”。
此次检查的重点任务包括：是否存在过度医疗问题，是否存在乱收费，超标准、超范围、巧立名目收费的问题，是否存在药价虚高问题等。
记者随检查组采访发现，汉口某大型医院《医疗机构执业许可证》中许可血液透析机18台，而实际临床投入27台，且阳性透析机和阴性透析机共处一室，未分区设置；擅自开展上环、取环等计划生育专业诊疗服务，而《医疗机构执业许可证》中正副本无行政许可；B超室一位医生无医师执业证，却在单独开展工作。此外，该院医疗用污水处理机的投放药量登记本缺失，余氯监测只登记到2016年7月7日。
另一家位于汉口的某大型综合医院，检查组对其本院、分院共抽取了30份住院患者出院费用清单，发现存在收取标本袋、标本固定液、肝素帽等费用，属于违规收取。
在武昌某大型综合医院，检查人员发现该院在对同一患者同一时段多部位CT检查，没有实行阶梯性收费；药品网上采购率、基本药物配备使用比例均不达标；抽查病例中，检出对部分患者超适应症使用辅助用药，属于不合理用药范畴。