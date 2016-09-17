查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·乡村自驾成中秋假期出行主流 ·图文：天上云追月 地上人追月 ·全省16家大医院接受专项检查 ·刘文君与队友再得一金我省残奥金牌增至3枚 ·天宫二号预计可工作5年以上 ·我省抽查23家漂流企业其中8家救生员无资质 ·楼市新政实施半月江城成交量平稳回落 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 国际 第12版 : 国内 第13版 : 娱乐周刊 第14版 : 八卦阵 第15版 : 沸腾娱 第16版 : 重案组 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 现场 第6版 : 法治 第7版 : 影像 第8版 : 教卫 第9版 : 经济 · 乡村自驾成中秋假期出行主流 · 图文：天上云追月 地上人追月 · 全省16家大医院接受专项检查 · 刘文君与队友再得一金我省残奥金 · 天宫二号预计可工作5年以上 · 我省抽查23家漂流企业其中8家 · 楼市新政实施半月江城成交量平稳 1 要闻 2016.9.17 星期六 秋高气爽好出游 文化节庆来助兴 乡村自驾成中秋假期出行主流 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者高东起通讯员曹巧红徐金华）中秋小长假第二天，荆楚大地秋高气爽，气候宜人，各景区游客盈门，迎来出游高峰。据省旅游委统计，纳入全省旅游监测系统的26个重点旅游景区接待游客34.0182万人次，实现旅游收入3297.18万元，较前日分别增长39.05%、28.68%。

中秋佳节，我省各大景区积极“备战”，精心准备了丰富多彩的活动。黄鹤楼、武当山、恩施大峡谷等重点景区热度不减，其中三峡人家、神农溪接待量较前日翻番。武汉欢乐谷人头攒动、热闹非凡，精彩的“中秋帐篷相亲节”浪漫上演；东湖游船则开通了“赏月专线”，邀请100名游客免费乘船游湖赏月；木兰天池景区举办了“天池中秋夜·露营赏月会”，推出篝火晚会和露天电影；嘉鱼山湖温泉开展中秋赏桂花系列活动；恩施建始石门河景区举办“摸秋大会”；十堰武当山的道教早晚课、周易预测、道茶表演等备受游客青睐。

乡村游、自驾游成为时尚。秋季桂花飘香，瓜果成熟，乡村旅游景点受到追捧。其中，宜昌市夷陵区分乡镇推出稻田休闲游，游客不仅可欣赏乡村秋景，还可亲身体验收稻谷、打谷粒等农事。

全省各景区停车场爆满，自驾游占比大幅提升。交管部门24小时在全省重点景区值勤，为游客提供咨询服务。昨日，我省旅游市场平稳有序，无重大旅游安全事故和旅游投诉。





