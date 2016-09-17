查看本版大图 上一版 版面概览 第16版 重案组 ·图文：90后“小花”怒放她们的时代来了 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 国际 第12版 : 国内 第13版 : 娱乐周刊 第14版 : 八卦阵 第15版 : 沸腾娱 第16版 : 重案组 第8版 : 教卫 第9版 : 经济 · 图文：90后“小花”怒放她们的 16 重案组 2016.9.17 星期六 图文：90后“小花”怒放她们的时代来了 楚天都市报讯 图为：张天爱

图为：郑爽

图为：杨紫

图为：关晓彤

图为：古力娜扎

图为：林允



□楚天都市报记者戎钰



《七月与安生》监制、著名导演陈可辛日前在接受楚天都市报记者采访时说，“我以前总爱研究80后观众在想什么，但现在80后已经都老了，这是90后的天下了。”

陈导的话，或许会让很多80后黯然，但在娱乐圈，90后的时代确实已经来了。除了“一出生就风华正茂”的周冬雨，还有大批或正值颜值巅峰，或已修成演技的90后女演员，准备好接过“前辈”们的交接棒。



“小花”郑爽

行走的“流量”



出生年月：1991年8月

代表作品：《陪你去看流星雨》、《古剑奇谭》、《寂寞空庭春欲晚》、《微微一笑很倾城》

●人气点评：郑爽拍着胸脯保证过，自己绝对不会去买“热搜”、炒自己，但微博的热搜榜上，常年都有“郑爽”的名字。这说明什么？说明她就是投资方“千万里也要追寻着你”的人气王，传说中的“行走的流量”。

毫不夸张地说，任何一个以表扬90后女明星为目的的榜单里，没有郑爽都是不合适的。同样的，任何一个以批评90后女明星为目的的榜单里，也都会为了博眼球而带上郑爽。才25岁就能搅动半个娱乐圈，郑爽，前途无可限量。

●未来走势：目前郑爽的主阵地都在电视剧上，这样主攻小荧幕确实容易涨粉，但未来想做真正的巨星，必须要多拍大电影。以及，郑爽不能再瘦了，要好好爱护“革命的本钱”啊。



“小花”杨紫

国民女儿长大了



出生年月：1992年11月

代表作品：《家有儿女》、《战长沙》、《欢乐颂》、《青云志》

●人气点评：从《家有儿女》里走出来的杨紫，扎扎实实埋头演了几年戏，顺利从学生蜕变成戏路很广的轻熟女，没有成为又一个出现在“伤仲永”新闻里的童星。

因为出道早，才24岁的杨紫已经是拍过几十部戏的“老演员”了，再加上北京电影学院的科班培训，让她成为同时代女演员中的演技派领头羊。练了一身好本领，又在圈中积攒了不错的人脉资源，演好戏、得大奖自然也是迟早的事。

●未来走势：杨紫的颜值变化是她演员生涯中的唯一槽点，如果她能找到合适的方法应对，更多人就可以关注到她的专业能力。毕竟，演员的脸可是吃饭的家伙，要珍爱啊。



“小花”张天爱

网剧里的一股清流



出生年月：1990年10月

代表作品：《太子妃升职记》、《从你的全世界路过》

●人气点评：先声明一下，关于张天爱的真实年龄，网络上是有争议的，但在没有确实证据前，我们还是要根据她的官方公开资料，把她列入90后“小花”行列。这个小插曲也证明，“太子妃”确实红了，不然哪儿有人管你今年几岁。

这个月底，张天爱主演的首部商业大制作《从你的全世界路过》将在全国公映，目测票房不会失手，履历表上再添重笔。

●未来走势：从演网络连续剧出发，一夜爆红变成“大家的老公（她在《太子妃升职记》中为反串身份）”，而后直接升级为大电影女一号，与邓超、杨洋演对手戏，还有强大的经纪公司做后盾——张天爱的未来三年，毫无疑问将一路高歌。



“小花”关晓彤

她就是“别人家的闺女”



出生年月：1997年9月

代表作品：《无极》、《大丈夫》、《左耳》、《好先生》

●人气点评：出身演艺世家，6岁出道演戏，8岁参演陈凯歌作品《无极》，长大后陆续和王志文、张嘉译、孙红雷演父女档，演技获得各位“爸爸”认可；演戏的同时人家还不忘学习，从小就是学霸，高考轻轻松松拿下专业第一——她是关晓彤，你父母口中的“别人家的闺女”。

你说说，这样的姑娘，是不是上到80岁下到8岁的观众，都得喜欢？

●未来走势：一个还不到20岁的少女，已经有如此亮眼的成绩单，只要不在德行方面出现重大问题，未来都是她的。



“小花”古力娜扎

黑到深处自然粉



出生年月：1992年5月代表作品：《轩辕剑》、《山海经》、《择天记》

●人气点评：文艺青年喜欢说，有多少人爱你，就会有多少人恨你。但放到娜扎身上就变成了，有多少人恨你，就会有多少人更恨你……从出道至今，她一直饱受“黑粉”攻击：演戏被骂没演技，谈恋爱被骂不般配，说话被骂没智慧，难怪她要哭着跟林青霞等前辈说：“我说什么都会被骂。”

如果娜扎的经纪人够坚强，应该告诉她，被骂也是一种生产力，说明你已经吸引到足够多的注意力。好在，前不久娜扎先是关了微博评论，又在直播时呛声说“觉得我恶心你就去吐吧”，让不少网友不好意思地承认“黑到深处自然粉”了。

●未来走势：走自己的路，让别人说去吧。同时注意磨练下演技……



“小花”林允

羡慕不来的高起点



出生年月：1996年4月

代表作品：《美人鱼》、《爵迹》

●人气点评：老天就是这么不公平，有人辛辛苦苦在影视学校苦读4年，毕业后却只能跑龙套，可有个叫林允的女孩，十几岁就被著名导演周星驰相中，挑大梁主演《美人鱼》，还一不留神就成了“票房第一名电影”的女主角。

接下来，她又要出现在话题天王郭敬明的新片《爵迹》里，大家都知道，郭敬明是天生的商人，哪个演员最有价值，他心里有数呢。

●未来走势：找个好老师，踏踏实实提高演技吧。





