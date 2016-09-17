查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 八卦阵 ·小别离2 15 ·广告 ·图文：孙杨综艺感满格张继科更适合赛场 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 国际 第12版 : 国内 第13版 : 娱乐周刊 第14版 : 八卦阵 第15版 : 沸腾娱 第16版 : 重案组 第8版 : 教卫 第9版 : 经济 · 小别离2 15 · 广告 · 图文：孙杨综艺感满格张继科更适 14 八卦阵 2016.9.17 星期六 小别离2 15 楚天都市报讯 鲁引弓 著作家出版社



外国小孩，金发蓝眼睛，多好看啊，但一天天下来很快就被他们烦透了



暮色中,朵儿坐在自己房间的窗前做作业，小书桌上亮着一盏台灯。

朵儿的小房间位于莫莉家二层楼的最外侧，靠近扶梯。房间里只有一张床、一张桌、一把椅子，许多衣服垒在床边，因为衣柜太小了，放不下。

朵儿做了一会儿作业，想到今晚爸妈要跟自己通视频，就站起身，准备先去浴室洗澡。

昨天晚上妈妈视频呼叫她时，她在洗澡，没听见。今天早上看见妈妈发来的微信。朵儿不知道爸妈找她有什么事，因为平时约定的通话时间都是星期六晚上，上海那边正好是星期天中午。

朵儿拿起换洗衣服，走出房间，顺着幽暗短窄的过道，往扶梯方向走。浴室在楼下。

现在朵儿听见仨小娃在餐厅那头吵闹。这仨小娃让她心烦。当然刚来的时候也喜欢过他们，外国小孩，金发，蓝眼睛，多好看啊，但一天天下来很快就被他们烦透了。

因为他们老是来捣乱，比如在她做作业的时候，溜进她的房间，从后面“啪”地推她一下，然后跑掉，希望她来追他们，或者来抢她绘着图的纸，嚷着自己也要画。

中学生朵儿自己其实也还是小孩，她不会并且也没时间、精力哄小娃，所以心里就恼，而仨熊娃却好像从惹姐姐恼火这事中觉出了乐趣，并因此玩得更HIGH。他们这是在作弄人呢，还是因为没人陪玩所以喜欢她？

朵儿的恼火还在于，住妈莫莉住爸巴德压根儿不管这些小孩围着她吵，好像压根儿不在意自家接收的这女生读书需要安静。

刚才朵儿在做作业时，查理就“啪嗒啪嗒”跑到她的房间来，要爬到她的床上去玩，而杰克趁机进来翻她的书包，想找那只“天屎”钥匙扣，结果俩熊娃被她拎起来，关在门外。朵儿希望等会儿与爸妈通话时，熊娃们可别吵着要进她的小房间来。

朵儿走到扶梯口，在小孩的嬉闹声中，她还听见了住爸住妈在他们自己的房间里争吵。

在这个家，住爸巴德先生多数时间像个影子，他是附近一家货运公司的司机，经常出车去洛杉矶、旧金山、温哥华。不出车的晚上，他不是沉默寡言地待在沙发上盯着电视体育频道，就是在看手机，仨小娃似乎也知道老爸是个闷人，所以很少缠他。只有当住妈莫莉与他争吵的时候，他突然而发的暴躁之声像雷鸣一样在屋子里滚动，你才会注意到他的存在。

每逢这时，朵儿总是感到心悸和难堪，不知自己这个寄居者，是装作没听见呢，还是去劝一声？装作没听见是不可能的，在这么个房子里怎么可能没听见这般风暴袭过呢？而劝，她这个中学生更是不知如何劝起，因为这两口子在争执的，除了关于小孩，还有花钱、家务，以及挣钱少。

下期预告：莫莉起早摸黑的，最初嫁给巴德是看他长得好看吧





