查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 国内 ·广告：动向新闻 ·广告 ·图文：天宫二号预计工作5年以上 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 国际 第12版 : 国内 第13版 : 娱乐周刊 第14版 : 八卦阵 第15版 : 沸腾娱 第16版 : 重案组 第8版 : 教卫 第9版 : 经济 · 广告：动向新闻 · 广告 · 图文：天宫二号预计工作5年以上 12 国内 2016.9.17 星期六 图文：天宫二号预计工作5年以上 或将首次与空间站在太空交相辉映 楚天都市报讯 据新华社电中秋夜，我国首个真正意义上的空间实验室——天宫二号开启太空之旅。中国航天科技集团公司天宫二号总设计师朱枞鹏16日表示，如果天宫二号状态良好，延期“服役”，太空上或将首次出现空间实验室与空间站交相辉映的画面。

朱枞鹏介绍，天宫二号是天宫一号的备份产品，设计寿命为两年。因为推进剂在轨补加技术的采用以及轨道高度的变化，天宫二号在轨寿命会大幅度提高。“我们预期天宫二号应该可以持续工作超过5年，甚至更多的时间。”

此外，天宫二号将首次试验推进剂在轨补加技术，这也是我国未来空间站长期飞行必须掌握的关键技术之一。朱枞鹏说：“如果这次试验成功，我国将成为继俄罗斯之后、全世界第二个掌握空间站在轨推进剂补加核心技术的国家。”

按照计划，天宫二号将在距地面393公里的轨道高度，分别与神舟十一号载人飞船和天舟一号货运飞船交会对接。“这与中国未来空间站的轨道高度基本相同。”中国载人航天工程办公室副主任武平说。

朱枞鹏解释，未来空间站长期运行需在400公里左右的轨道高度。太空不完全是真空环境，高度越高大气越稀薄。即越高受到的阻力就会越小，所需的补给量也会变小。“空间站建成后，天宫二号轨道高度可能调低，会出现货运飞船先与天宫二号对接进行补加，再与空间站对接。航天员既可以访问天宫，也可以访问空间站。”



相关报道



神舟十一号航天员发射前一天确定



据央视报道 中国载人航天工程办公室副主任杨利伟16日表示，神舟十一号载人飞船10月中下旬发射，两名航天员乘载飞船与天宫二号对接后，计划在天宫二号驻留30天，是我国持续时间最长的一次载人飞行任务。两个航天员乘组已做好飞天准备，名单在发射前一天确定。



天宫二号一半整流罩掉落陕西



据央视报道15日23点29分，陕西省榆林市神木县大堡当镇村民发现了一个“庞然大物”。经过逐级上报后，天宫二号整流罩搜救指挥部于16日凌晨1点赶到现场，确认是天宫二号其中一半整流罩，形状比较完好，上面有电子采编存储器，俗称“黑匣子”。另一半整流罩还在搜索中。



新闻延伸

空间站的发展历程



第一代:礼炮系列空间站

（前苏联，1971年至1985年）



礼炮系列空间站由前苏联建造，其中礼炮一号是人类的第一个空间站。这个系列的空间站在1971年到1985年间服役，其间一共发射了1至7号，分为民用的DOS型和军用的Almaz型。礼炮2号、3号和5号空间站便属于军事用途的Almaz型。



第二代:天空实验室空间站

（美国，1973年至1974年，3名乘员）



天空实验室是美国的空间站计划，在1973年到1974年间一共进行了1至4号任务，除1号任务中发射的空间站核心部件外其余皆为往返于空间站的太空船任务。



第三代:和平号空间站

（前苏联/俄罗斯，1986年至2000年，28名乘员，全部长期停留）



和平号是前苏联设计建造的空间站，为上述礼炮计划的后继项目。它1986年发射升空，并在接下来的十年间追加了众多功能模块，一直被运用到2000年。前苏联与美国在这里进行过宇航事业合作，许多不同国家的宇航员也曾到访和平号进行工作。它被废弃后于2001年受控再入大气层烧毁。



第四代:国际空间站

（美国/ESA/日本/俄罗斯/加拿大，2000年至今，27名长期停留乘员）



国际空间站是由美国国家航空航天局（NASA）、俄罗斯联邦航天局（RFSA）、日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）、加拿大太空局（CSA）和欧洲空间局（ESA）共同建造的空间站项目。它1998年开始建造，至今还未完成，是目前人类拥有的规模最大的空间站。综合央视、《法制晚报》报道





