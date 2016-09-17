查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 国际 ·广告 ·图文：美警枪杀13岁黑人少年 ·图文：男婴飞机上出生 获赠终身免费乘机 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 国际 第12版 : 国内 第13版 : 娱乐周刊 第14版 : 八卦阵 第15版 : 沸腾娱 第16版 : 重案组 第8版 : 教卫 第9版 : 经济 · 广告 · 图文：美警枪杀13岁黑人少年 · 图文：男婴飞机上出生 获赠终身 11 国际 2016.9.17 星期六 图文：男婴飞机上出生 获赠终身免费乘机 网友调侃：请让我的宝宝出生在银行 楚天都市报讯 图为：空姐抱着飞机上出生的男婴



据中新社电外媒16日报道称，近日非洲一名孕妇在飞机上产子，为了庆祝婴儿的诞生，客机所属航空公司决定让这个小宝宝终身免费搭乘该公司旗下的所有航班。网友忍不住调侃：请让我的宝宝出生在银行。

报道称，14日，非洲一名孕妇从利比亚乘机飞往尼日尔，期间突然发作，并在空乘人员帮助下顺利产下一个男婴。为了表示感激，这名产妇用机长的名字阿卜杜勒为儿子命名。15日，客机所属的利比亚巴拉克航空公司（Buraq Air）在社交网站上宣布送给阿卜杜勒一份大礼——以后，他可以终身免费搭乘该公司旗下航班。

据了解，近来，有不少的航空公司都遇到了孕妇机上生产的情况。上月14日，一名孕妇从迪拜飞往马尼拉期间，在机上诞下女儿，其搭乘客机所属的宿雾太平洋航空公司向女婴赠送了100万飞机里程数。





