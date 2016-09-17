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中小企业全球化投资机会在非洲
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经济
2016.9.17 星期六
亚非欧前政要江城论道
中小企业全球化投资机会在非洲
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者汪亮亮）昨日，第四届中国中小企业全球发展论坛在汉举行，亚非欧多名前政要江城论道，反对限制自由贸易，倡导经济全球化。与会人士认为，互联网已让中小企业走到了全球化的中心位置，未来中小企业全球化投资机会在非洲。
德国前总统武尔夫现场致辞表示，“一带一路”让亚非欧成为命运共同体，中德企业未来合作机会更多，携手进入第三国市场一定会取得更大成功。他认为，德国和中国都是制造业大国，中小企业在全球化中大有可为，关键是加强研发，提高产品质量和核心竞争力。
中国入世首席谈判代表龙永图建议现场企业家，眼睛不要仅盯着发达国家，其实投资非洲国家是非常好的机会，“非洲的发展提供了巨大的投资潜力。”
非洲联盟前首席秘书官纳塔马说，期待更多的中国中小企业去非洲投资，特别是基础设施建设、蓝色经济等领域。