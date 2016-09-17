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9
经济
2016.9.17 星期六
图文：武汉出租车提档升级
东风风神A60正式上路
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者黄永进通讯员张凤华 张志飞）江城出租车又提档次了，不但宽敞舒适还更绿色环保。昨日下午，国兴出租公司的胡波师傅迫不及待拉开车门，开上自己的新车——东风风神A60。据介绍，这是武汉首辆东风风神A60出租车，新车型比之前出租车内部空间更宽敞，有5挡手动或4挡自动变速箱，油电混合。
武汉市客管处表示，今后将全面使用这款新车，陆续更新换代。