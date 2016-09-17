查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 经济 ·幸福手牵手 ·行道树“占道”双层公交难进站 ·图文：武汉出租车提档升级 ·图文：格力工厂巡展第二季启动 ·广告：动向新闻 ·中小企业全球化投资机会在非洲 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 国际 第12版 : 国内 第13版 : 娱乐周刊 第14版 : 八卦阵 第15版 : 沸腾娱 第16版 : 重案组 第8版 : 教卫 第9版 : 经济 · 幸福手牵手 · 行道树“占道”双层公交难进站 · 图文：武汉出租车提档升级 · 图文：格力工厂巡展第二季启动 · 广告：动向新闻 · 中小企业全球化投资机会在非洲 · 开奖公告 9 经济 2016.9.17 星期六 图文：武汉出租车提档升级 东风风神A60正式上路 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者黄永进通讯员张凤华 张志飞）江城出租车又提档次了，不但宽敞舒适还更绿色环保。昨日下午，国兴出租公司的胡波师傅迫不及待拉开车门，开上自己的新车——东风风神A60。据介绍，这是武汉首辆东风风神A60出租车，新车型比之前出租车内部空间更宽敞，有5挡手动或4挡自动变速箱，油电混合。

武汉市客管处表示，今后将全面使用这款新车，陆续更新换代。





