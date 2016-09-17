查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 经济 ·幸福手牵手 ·行道树“占道”双层公交难进站 ·图文：武汉出租车提档升级 ·图文：格力工厂巡展第二季启动 ·广告：动向新闻 ·中小企业全球化投资机会在非洲 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 国际 第12版 : 国内 第13版 : 娱乐周刊 第14版 : 八卦阵 第15版 : 沸腾娱 第16版 : 重案组 第8版 : 教卫 第9版 : 经济 · 幸福手牵手 · 行道树“占道”双层公交难进站 · 图文：武汉出租车提档升级 · 图文：格力工厂巡展第二季启动 · 广告：动向新闻 · 中小企业全球化投资机会在非洲 · 开奖公告 9 经济 2016.9.17 星期六 行道树“占道”双层公交难进站 司机担心树枝伤车又伤人 园林部门将在冬季修剪 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者黄永进谢玲通讯员曹军）进入开学季后，早晚高峰更显繁忙。市民陈女士昨日向楚天都市报记者反映，在徐东大街等路段，一些双层公交车没有在公交专用道上行驶，这样不但影响了社会车辆的正常通行，还导致有的乘客在车站上不了车。记者发现，由于部分路段梧桐树长得过分茂密，枝杈伸到路中间，导致一些双层公交无法走公交专用道。

15日下午4时，记者在解放大道二七纪念馆公交站看到，一辆577路双层公交驶来，由于路边梧桐树过于茂密，车辆无法靠近站台，只能靠左驶入了右侧第二排车道。许多在路边站台候车的乘客，只能跑到马路上再上车。“如果沿着公交专用道走，肯定会把二层的窗户挂花，万一树枝伸到窗户里，还会伤及乘客。”577路公交司机徐师傅告诉记者。该线路从汉黄路岱家山开往武昌火车站，沿线经过解放大道、长江二桥、徐东大街、中北路、武珞路等主干道。

记者登上一台577路双层公交车，从徐东大街前往武珞路傅家坡客运站，一路上多个公交站旁的梧桐树高大繁茂，枝叶伸向马路中间，每当进站就能听到车身与树枝剐蹭的声音。乘客王女士告诉记者，每次坐在双层公交的二层，遇到路边树多的时候，总会离开窗户，以防树枝打到自己。“目前有800余株行道树对公交车的通行有些影响，涉及12个城区90多条道路，50多条公交线路。”武汉市园林局养护科相关负责人介绍，今年该局与市交委积极沟通，已经对影响公交车通行路段的行道树进行了排查。将在今年冬季进行修剪，调整行道树的高度。

记者获悉，行道树阻挡影响公交车通行的原因较多，有的老城区的道路不宽，个别树木还是歪斜的，清理修剪难度很大。也有市民建议，有的路段确实太窄，部分公交线路可以调整车型。





