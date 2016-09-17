查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 教卫 ·武汉市免费培训月嫂 ·秋云品牌婚介 ·小小试纸条5分钟告诉你答案 ·萌宝做月饼 别样中秋味 ·专家建议年轻人要多“留心” ·网传三七“治百病”太过夸张别轻信 ·芳草地品牌婚介 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 国际 第12版 : 国内 第13版 : 娱乐周刊 第14版 : 八卦阵 第15版 : 沸腾娱 第16版 : 重案组 第8版 : 教卫 第9版 : 经济 · 武汉市免费培训月嫂 · 秋云品牌婚介 · 小小试纸条5分钟告诉你答案 · 萌宝做月饼 别样中秋味 · 专家建议年轻人要多“留心” · 网传三七“治百病”太过夸张别轻 · 芳草地品牌婚介 8 教卫 2016.9.17 星期六 萌宝做月饼 别样中秋味 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者尹洁）又是一年月圆时，金满桂枝共婵娟。中秋佳节，如何让幼儿园的小宝贝们在感受节日气氛的同时，接受传统文化的熏陶？本月14日，丽晶华腾幼儿园组织了丰富多彩的“庆中秋”主题活动。童趣盎然的故事欣赏、朗朗上口的童谣演唱、新鲜有趣的月饼烘焙，让孩子们提前过了一个生动而有意义的中秋。

中秋节有些什么习俗？有哪些与中秋有关的童谣和古诗？孩子们从故事和童谣中学到了知识。而月饼烘焙环节，更是让孩子们欢乐无比：大班、中班的孩子们在老师的指导下，揉、压、团、按、烤，有模有样地用面粉、馅料学做月饼；小班的孩子们一边围观欣赏，一边用橡皮泥模拟制作各种颜色和形状的“五彩月饼”。当月饼新鲜出炉时，孩子们兴奋无比，你一口、我一口，共同分享芳香四溢的劳动成果。

据丽晶教育机构负责人介绍，该机构各幼儿园一贯坚持将中国传统文化融入到教学之中，旨在通过多元素、开放式教学，让孩子们感知并体验传统文化习俗，激发他们的学习兴趣，满足他们的求知愿望。





