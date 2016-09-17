查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 教卫 ·武汉市免费培训月嫂 ·秋云品牌婚介 ·小小试纸条5分钟告诉你答案 ·萌宝做月饼 别样中秋味 ·专家建议年轻人要多“留心” ·网传三七“治百病”太过夸张别轻信 ·芳草地品牌婚介 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 国际 第12版 : 国内 第13版 : 娱乐周刊 第14版 : 八卦阵 第15版 : 沸腾娱 第16版 : 重案组 第8版 : 教卫 第9版 : 经济 · 武汉市免费培训月嫂 · 秋云品牌婚介 · 小小试纸条5分钟告诉你答案 · 萌宝做月饼 别样中秋味 · 专家建议年轻人要多“留心” · 网传三七“治百病”太过夸张别轻 · 芳草地品牌婚介 8 教卫 2016.9.17 星期六 鲜奶中是否有黄曲霉毒素？武汉攻关团队发明便利检测方法 小小试纸条5分钟告诉你答案 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者宋效忠）鲜牛奶里是否有强致癌的黄曲霉毒素？武汉研究员李培武团队发明的一种荧光试纸条，5分钟就可检测出来。昨天，楚天都市报记者从中国农科院油料作物研究所获此消息。

黄曲霉毒素是迄今发现的毒性和致癌性最强的真菌毒素，其中，黄曲霉毒素B1的毒性是氰化钾的10倍，是砒霜的68倍，致癌力是标准致癌物二甲基硝胺的75倍。这种毒素可通过发霉的玉米等饲料，传递至奶牛身上，进而传递至鲜牛奶中。

已有的检测黄曲霉毒素的仪器，因体积较大不便携带。近年来，中国农科院油料作物研究所研究员李培武带领团队攻关，研制出一种仅几厘米长的试纸条——取一点鲜奶放入容器中，再将这种试纸条插入鲜奶，5分钟后将试纸条放到紫外线手电筒下一照，即可判定鲜奶中是否含有黄曲霉毒素。

这种试纸条携带方便，使用灵活，不仅奶企可用，而且还可进入家庭。

10多年来，李培武研究员带领的团队，研发黄曲霉毒素高灵敏检测技术，开发出一系列黄曲霉毒素检测产品，不仅打破国外垄断，部分技术还达到国际领先水平。他也因此于今年初获得国家技术发明奖二等奖。

李培武提醒，如今，品牌奶企生产的鲜牛奶质量控制严格，在上市前都做过黄曲霉毒素含量检测，检测合格后方能上市，市民可放心饮用。对于来历不明的鲜奶，用这种试纸条可迅速查检。





