武汉市免费培训月嫂秋云品牌婚介小小试纸条5分钟告诉你答案萌宝做月饼 别样中秋味专家建议年轻人要多“留心”网传三七“治百病”太过夸张别轻信芳草地品牌婚介
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 第8版 教卫
·武汉市免费培训月嫂
·秋云品牌婚介
·小小试纸条5分钟告诉你答案
·萌宝做月饼 别样中秋味
·专家建议年轻人要多“留心”
·网传三七“治百病”太过夸张别轻信
·芳草地品牌婚介
楚天都市报电子版
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8 教卫 2016.9.17 星期六
武汉市免费培训月嫂
    楚天都市报讯 据悉：武汉妇女就业培训基地为增加女性就业，面向全省免费培训50名月嫂(育婴师），将进行月嫂专业知识技能的7天培训，由湖北知名月嫂技能大师和专家亲自授课。学完到医院妇产科实习，推荐就业月薪5千——1万2千元。55岁以下均可报名，教材、培训全免费，报名电话02787854592　　 文闻蔚


 