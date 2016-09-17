查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·乡村自驾成中秋假期出行主流 ·图文：天上云追月 地上人追月 ·全省16家大医院接受专项检查 ·刘文君与队友再得一金我省残奥金牌增至3枚 ·天宫二号预计可工作5年以上 ·我省抽查23家漂流企业其中8家救生员无资质 ·楼市新政实施半月江城成交量平稳回落 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 国际 第12版 : 国内 第13版 : 娱乐周刊 第14版 : 八卦阵 第15版 : 沸腾娱 第16版 : 重案组 第8版 : 教卫 第9版 : 经济 · 乡村自驾成中秋假期出行主流 · 图文：天上云追月 地上人追月 · 全省16家大医院接受专项检查 · 刘文君与队友再得一金我省残奥金 · 天宫二号预计可工作5年以上 · 我省抽查23家漂流企业其中8家 · 楼市新政实施半月江城成交量平稳 1 要闻 2016.9.17 星期六 万家灯火共中秋 嫦娥玉兔何处寻 图文：天上云追月 地上人追月 楚天都市报讯 图为：昨晚，30多位追月爱好者来到黄陂龙王山，通过高倍望远镜观察月亮。 楚天都市报记者曲严摄





