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第1版 要闻
·乡村自驾成中秋假期出行主流
·图文：天上云追月 地上人追月
·全省16家大医院接受专项检查
·刘文君与队友再得一金我省残奥金牌增至3枚
·天宫二号预计可工作5年以上
·我省抽查23家漂流企业其中8家救生员无资质
·楼市新政实施半月江城成交量平稳回落
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乡村自驾成中秋假期出行主流
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图文：天上云追月 地上人追月
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全省16家大医院接受专项检查
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刘文君与队友再得一金我省残奥金
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天宫二号预计可工作5年以上
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我省抽查23家漂流企业其中8家
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楼市新政实施半月江城成交量平稳
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要闻
2016.9.17 星期六
万家灯火共中秋 嫦娥玉兔何处寻
图文：天上云追月 地上人追月
楚天都市报讯 图为：昨晚，30多位追月爱好者来到黄陂龙王山，通过高倍望远镜观察月亮。 楚天都市报记者曲严摄