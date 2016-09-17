乡村自驾成中秋假期出行主流图文：天上云追月 地上人追月全省16家大医院接受专项检查刘文君与队友再得一金我省残奥金牌增至3枚天宫二号预计可工作5年以上我省抽查23家漂流企业其中8家救生员无资质楼市新政实施半月江城成交量平稳回落
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 第1版 要闻
·乡村自驾成中秋假期出行主流
·图文：天上云追月 地上人追月
·全省16家大医院接受专项检查
·刘文君与队友再得一金我省残奥金牌增至3枚
·天宫二号预计可工作5年以上
·我省抽查23家漂流企业其中8家救生员无资质
·楼市新政实施半月江城成交量平稳回落
楚天都市报电子版
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1 要闻 2016.9.17 星期六
万家灯火共中秋 嫦娥玉兔何处寻
图文：天上云追月 地上人追月
    楚天都市报讯 图为：昨晚，30多位追月爱好者来到黄陂龙王山，通过高倍望远镜观察月亮。 楚天都市报记者曲严摄


   