查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第15版 体育
·广告
·图文：你是我的眼 我是你的手
·中国轮椅击剑队有位“教练奶奶”
·2017武汉马拉松4月9日再出发
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 荆楚
第11版 : 养生
第12版 : 中秋笔会
第13版 : 夕阳晚晴
第14版 : 文娱
第15版 : 体育
第16版 : 时事
第2版 : 要闻
第3版 : 关注
第4版 : 寻找当年恩师
第5版 : 调查
第6版 : 经济
第7版 : 现场
第8版 : 法治
第9版 : 楚动
·
广告
·
图文：你是我的眼 我是你的手
·
中国轮椅击剑队有位“教练奶奶”
·
2017武汉马拉松4月9日再出
15
体育
2016.9.16 星期五
2017武汉马拉松4月9日再出发
楚天都市报讯 楚天都市报北京电（记者马明玉）2015年9月17日，当武汉马拉松与北京马拉松结缘，京汉之间也多了一趟“跑者专列”。昨日上午，京汉联盟一周年新闻发布会在国家会议中心举行，汉马组委会在发布会上宣布，2017年武汉马拉松将在4月9日开跑。
吸取北马35年的办赛经验，首届汉马高起点出发，而2017年武汉马拉松将在赛道等方面全面升级。按照时间安排，第二届武汉马拉松的比赛时间仍定在4月的第二个周日，即明年4月9日，发枪时间为早上7点30分。考虑到首届武汉马拉松较为成功，按照现有赛事规模很难满足广大跑友的需求，明年将在20000人参赛的基础上，根据评估和调研，人数会略有增加，并适时宣布。
在比赛路线方面，第二届汉马的路线将基本保持不变。起点仍设在汉口江滩，健康跑终点设在辛亥革命博物馆广场，半程终点设在省图书馆，终点位于华侨城欢乐谷。全程路线将经过晴川桥、长江大桥和沙湖大桥。
作为中国最美马拉松赛道之一，明年汉马的沿途风景将更加美如画。今年年底，全长28.7公里的东湖绿道将全面贯通，新绿道不仅串联起磨山、听涛、落雁三大景观，也将为东湖再添六大观景点。东湖绿道主干道两旁还将建设铺有彩色塑胶的人行道，湖岸绿树成荫，跑者将真正体会到人在画中跑的感觉。