查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 体育 ·广告 ·图文：你是我的眼 我是你的手 ·中国轮椅击剑队有位“教练奶奶” ·2017武汉马拉松4月9日再出发 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 中秋笔会 第13版 : 夕阳晚晴 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 寻找当年恩师 第5版 : 调查 第6版 : 经济 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 楚动 · 广告 · 图文：你是我的眼 我是你的手 · 中国轮椅击剑队有位“教练奶奶” · 2017武汉马拉松4月9日再出 15 体育 2016.9.16 星期五 中国轮椅击剑队有位“教练奶奶” 楚天都市报讯 据新华社电 在里约残奥会赛场上，中国轮椅击剑队有一位75岁的教练，队员们亲切地称她为“教练奶奶”。这位“教练奶奶”就是庄杏娣。1978年，庄杏娣带领徒弟栾菊杰参加世界青年击剑锦标赛，为我国赢得击剑项目世界大赛的首枚银牌。有三剑客之一的王海滨，也是庄教练的弟子。2002年，年满61岁的庄杏娣从国家击剑队的教练岗位退休，受邀执教轮椅击剑，而这一干，就一直到了现在。

训练时，庄杏娣头戴护罩，坐在轮椅上，让运动员把自己当做训练的靶子，运动员一剑剑刺向她的身体，练习进攻的速度。看她娴熟的挥剑动作，很难想象她已经75岁了。

从健全人击剑转投轮椅击剑，让这位长者感动的是残疾人自强不息的精神。“他们在训练时总会自己加码，想通过运动改变人生。他们不提条件，默默无闻地付出、训练。这种精神，你没有参与残疾人体育，就体会不到。”

中国残奥代表团旗手荣静是庄杏娣的队员，她在昨日的女子个人花剑A级比赛中夺得金牌。她说庄教练对他们特别关心，很少回家，每天都陪着他们，还给他们做饭。不论生活、击剑还是心理辅导，都给了他们许多帮助。而在本届残奥期间，庄教练每天最早来赛场，最晚回运动员村，“我们都心疼她”。





