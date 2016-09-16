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中国轮椅击剑队有位“教练奶奶”
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2017武汉马拉松4月9日再出
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体育
2016.9.16 星期五
中国轮椅击剑队有位“教练奶奶”
楚天都市报讯 据新华社电 在里约残奥会赛场上，中国轮椅击剑队有一位75岁的教练，队员们亲切地称她为“教练奶奶”。这位“教练奶奶”就是庄杏娣。1978年，庄杏娣带领徒弟栾菊杰参加世界青年击剑锦标赛，为我国赢得击剑项目世界大赛的首枚银牌。有三剑客之一的王海滨，也是庄教练的弟子。2002年，年满61岁的庄杏娣从国家击剑队的教练岗位退休，受邀执教轮椅击剑，而这一干，就一直到了现在。
训练时，庄杏娣头戴护罩，坐在轮椅上，让运动员把自己当做训练的靶子，运动员一剑剑刺向她的身体，练习进攻的速度。看她娴熟的挥剑动作，很难想象她已经75岁了。
从健全人击剑转投轮椅击剑，让这位长者感动的是残疾人自强不息的精神。“他们在训练时总会自己加码，想通过运动改变人生。他们不提条件，默默无闻地付出、训练。这种精神，你没有参与残疾人体育，就体会不到。”
中国残奥代表团旗手荣静是庄杏娣的队员，她在昨日的女子个人花剑A级比赛中夺得金牌。她说庄教练对他们特别关心，很少回家，每天都陪着他们，还给他们做饭。不论生活、击剑还是心理辅导，都给了他们许多帮助。而在本届残奥期间，庄教练每天最早来赛场，最晚回运动员村，“我们都心疼她”。