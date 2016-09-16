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非洲鼓奏响家庭音乐会
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文娱
2016.9.16 星期五
非洲鼓奏响家庭音乐会
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张聪 魏铼）非洲鼓的声浪仿佛澎湃的涛声，带来大草原的悠远和荒凉，当它混搭上《明月几时有》的歌声，又凭空为歌曲清冷的意境增添了一丝雄浑的味道。
昨晚，一场满载异域风情的中秋家庭音乐会在武汉天地上演，同时拉开了为期23天的“2016世界音乐节”帷幕。
这是武汉天地第四年举办世界音乐节活动。楚天都市报记者了解到，从今晚起，包括何小P和他的朋友、皮怡然和他山乐队、鲸落乐队、张不三在内的本地音乐人，将开启原创音乐派对。而来自波兰、法国、以色列、乌克兰的世界音乐人，将从10月1日打造“世界音乐舞台”。
所有这些音乐会，都将免费向市民开放。