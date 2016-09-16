查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 文娱 ·广告 ·图文：中秋档电影哪家强 ·黄鹤楼下诗颂中秋 ·非洲鼓奏响家庭音乐会 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 中秋笔会 第13版 : 夕阳晚晴 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 寻找当年恩师 第5版 : 调查 第6版 : 经济 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 楚动 · 广告 · 图文：中秋档电影哪家强 · 黄鹤楼下诗颂中秋 · 非洲鼓奏响家庭音乐会 14 文娱 2016.9.16 星期五 非洲鼓奏响家庭音乐会 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张聪 魏铼）非洲鼓的声浪仿佛澎湃的涛声，带来大草原的悠远和荒凉，当它混搭上《明月几时有》的歌声，又凭空为歌曲清冷的意境增添了一丝雄浑的味道。

昨晚，一场满载异域风情的中秋家庭音乐会在武汉天地上演，同时拉开了为期23天的“2016世界音乐节”帷幕。

这是武汉天地第四年举办世界音乐节活动。楚天都市报记者了解到，从今晚起，包括何小P和他的朋友、皮怡然和他山乐队、鲸落乐队、张不三在内的本地音乐人，将开启原创音乐派对。而来自波兰、法国、以色列、乌克兰的世界音乐人，将从10月1日打造“世界音乐舞台”。

所有这些音乐会，都将免费向市民开放。





