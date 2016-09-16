广告图文：中秋档电影哪家强黄鹤楼下诗颂中秋非洲鼓奏响家庭音乐会
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第14版 文娱
·广告
·图文：中秋档电影哪家强
·黄鹤楼下诗颂中秋
·非洲鼓奏响家庭音乐会
楚天都市报电子版
----  
 
14 文娱 2016.9.16 星期五
黄鹤楼下诗颂中秋
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者李辉 吕锐 通讯员江萌）伴清风，邀明月，吟诗诵歌，黄鹤楼下演绎诗意中秋夜。昨晚9时，黄鹤楼中秋诗会在黄鹤楼圆满落幕。尽管天公不作美，明月被云遮住，但精彩的诗会仍吸引了数千市民前往观看。群众演员表演的情景剧《沧浪歌·月出》，大师何祚欢表演的评书《李白搁笔黄鹤楼》……一个个精彩的节目组成了寄月、赏月、戏月、拜月篇章，让现场的观众如痴如醉。


   