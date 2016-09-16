查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 文娱 ·广告 ·图文：中秋档电影哪家强 ·黄鹤楼下诗颂中秋 ·非洲鼓奏响家庭音乐会 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 中秋笔会 第13版 : 夕阳晚晴 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 寻找当年恩师 第5版 : 调查 第6版 : 经济 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 楚动 · 广告 · 图文：中秋档电影哪家强 · 黄鹤楼下诗颂中秋 · 非洲鼓奏响家庭音乐会 14 文娱 2016.9.16 星期五 黄鹤楼下诗颂中秋 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者李辉 吕锐 通讯员江萌）伴清风，邀明月，吟诗诵歌，黄鹤楼下演绎诗意中秋夜。昨晚9时，黄鹤楼中秋诗会在黄鹤楼圆满落幕。尽管天公不作美，明月被云遮住，但精彩的诗会仍吸引了数千市民前往观看。群众演员表演的情景剧《沧浪歌·月出》，大师何祚欢表演的评书《李白搁笔黄鹤楼》……一个个精彩的节目组成了寄月、赏月、戏月、拜月篇章，让现场的观众如痴如醉。





