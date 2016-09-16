查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 文娱 ·广告 ·图文：中秋档电影哪家强 ·黄鹤楼下诗颂中秋 ·非洲鼓奏响家庭音乐会 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 中秋笔会 第13版 : 夕阳晚晴 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 寻找当年恩师 第5版 : 调查 第6版 : 经济 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 楚动 · 广告 · 图文：中秋档电影哪家强 · 黄鹤楼下诗颂中秋 · 非洲鼓奏响家庭音乐会 14 文娱 2016.9.16 星期五 图文：中秋档电影哪家强 本报奉上第一手审片报告 楚天都市报讯 楚天都市报记者戎钰



这个中秋档，近10部电影扎堆上映抢占市场，竞争可谓激烈。哪部能值回票价，哪部趁早无视，且看本报为你提供的第一手审片报告。



●《追凶者也》

刘烨今夜不说段子 演戏



“其实，我是一个演员。”在凭《追凶者也》获得上海国际电影节影帝时，这句话一定回响在刘烨心里。

年轻观众认识刘烨，大多是从《爸爸去哪儿》中的“不靠谱”老爸，或者微博上段子连篇的“火华社社长”，但其实远在“小鲜肉”时期他就拿了金马奖影帝。

《追凶者也》中，刘烨穿上大皮袄，说着云南方言，为洗脱嫌疑一路追寻杀人犯，男版秋菊的执拗，相当打动观众。据楚天都市报记者昨日亲测，电影院里平均每10分钟就爆发一次集体大笑。

如果你是黑色喜剧拥趸，或者就冲着“导演曹保平”这几个字，买张票错不了。



●《大话西游3》

我们热爱的至尊宝 不见了



当年我们有多爱刘镇伟，现在就有多痛心他的不进则退。应该是从《天下无双》之后，刘镇伟的作品就了无新意了，“炒冷饭”的帽子再难脱掉。

中秋上映的《大话西游3》也没能让他翻身。从该片首映后的口碑来看，刘镇伟在电影上的审美离现在的观众，真的越来越远了。

恐怕，这部电影只能取悦韩庚和唐嫣的粉丝了。



●《七月与安生》

男友爱上我闺蜜 怎么破



如今的新片都不太敢提前给媒体和影评人看，生怕坏口碑“长脚”，日行千里。但《七月与安生》提前半个多月就进行大规模试映，证明底气十足。

而从试映阶段口碑和昨日网友评价来看，《七月与安生》算是过关了。监制陈可辛和导演曾国祥这一老一少搭配，沉稳中有创新、格调、情怀，保证了影片的硬件质量。两位女演员周冬雨和马思纯，也实力证明“小花旦”不全是面瘫。

如果你是心思细腻的女性观众，或安妮宝贝书迷，这部电影不会让你失望。



●《反贪风暴2》

TVB拍的电影看什么 看仔仔



从历史成绩来看，TVB主导拍的电影在内地票房都不太好，《使徒行者》算是这几年唯一黑马。不过，《反贪风暴2》似乎没有《使徒行者》的好命，14日上映，豆瓣得分目前已经低至4.8分，看来TVB剧迷都还没来得及去电影院。

不过，《反贪风暴2》有一个精彩亮点：仔仔周渝民在片中饰演杀手，颜值堪称10年最佳，把娃娃脸张智霖都比了下去。

想在大银幕看偶像俊脸的粉丝，可以支持下本片。



●《鲨滩》&《九条命》

大白鲨和喵星人 你选谁



《鲨滩》和《九条命》这两个同日登陆内地影院的美国片，都是小而美代表。

《鲨滩》主打绝世美人布莱克·莱弗利的大长腿，同时也没忘记智斗鲨鱼。美景、美人、美鲨鱼，专治精神萎靡的你——困了累了，一吓就好。

《九条命》走的是家庭温馨路线。奥斯卡影帝凯文·斯派西饰演霸道总裁，被神秘人“下咒”，与猫咪互换灵魂。看惯斯派西在《纸牌屋》里的腹黑总统形象，忽然看他成了喵星人，感觉有点怪。





