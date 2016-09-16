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第13版 夕阳晚晴
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13
夕阳晚晴
2016.9.16 星期五
那人那诗那月夜
楚天都市报讯 武汉 周年丰（74岁）
34年过去，那人那诗那个月明星稀的夜晚，在记忆中还是那样的鲜活。
那年，当时的湖北江陵县为纪念入选全国首批24座历史文化名城之一，县政府举办了一些小型活动，其中有一场内容为楚国历史文化的座谈会，邀请了文化名人徐迟。时任副县长的我，与一行人作陪，边谈边品茶、吃月饼和苹果，兴致盎然。突然，徐迟站了起来，仰望圆月，面朝东边，即兴朗诵诗歌：苹果是圆的，月饼是圆，月亮是圆的，我对台湾的思念是圆的……
那人已去，那诗那月永在。