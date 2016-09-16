查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 夕阳晚晴 ·广告：动向新闻 ·广告 ·图文：新来的“闲叟”爱高歌 ·那人那诗那月夜 ·岳母比老婆还时尚 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 中秋笔会 第13版 : 夕阳晚晴 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 寻找当年恩师 第5版 : 调查 第6版 : 经济 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 楚动 · 广告：动向新闻 · 广告 · 图文：新来的“闲叟”爱高歌 · 那人那诗那月夜 · 岳母比老婆还时尚 13 夕阳晚晴 2016.9.16 星期五 图文：新来的“闲叟”爱高歌 楚天都市报讯 武汉 曾定鸿（82岁）



“刘大哥讲话理太偏，谁说女子不如男。男子打仗到边关，女子纺织在家园。”小区竹林那边传来这荒调走板的豫剧，就知道是老巩来了。

老巩被儿子从河南接到武汉有几个月了，平时总在竹林边远远地看着我们这群退休无事的“闲叟”吟诗唱和。他看出我们好像都是些喝过墨水的人，而自己退休前只不过是机关的老会计，按计算器挺快，舞文弄墨不行，所以总不敢靠近我们。后来见我们个个都很随和，连清洁工都和我们有说有笑，他才渐渐靠拢，成为我们中新的一员。

老巩72岁，算是我们的小老弟。他不参与我们写诗填词，也不跟我们谈竹论梅。他说我们舞文弄墨活动脑筋不够，老年人要有多方面的趣味，诸如聊趣、俏趣、谐趣、游趣和笔趣，不能光搞那些“之、乎、者、也”！他的到来，打开了我们新的思维空间。

他操着很浓的河南腔说：“旧社会说‘苛政猛于虎’，今天我说老年‘痴呆胜过癌’。得癌症是痛苦的，一般都死得较快，牵连比较少。而老年痴呆整天傻傻呼呼，疯疯癫癫，有时不慎走丢了，几个月，有时几年都找不到，闹得家人和亲友都不得安宁。”他说许多名人如里根、撒切尔夫人、拳王阿里、物理诺奖得主高锟等都患有老年痴呆症，晚年是很不幸的。

看，今天他又带来了算盘，要我们先加后减10个五位数字，还认真用手机计时，看哪个算得快算得准。最后，他为第一名献上一曲，什么《在希望的田野上》《在那遥远的地方》《小白杨》《美丽的草原我的家》，张口就来。我不懂音乐，但对比电视上唱的，我知道他走腔跑调可远了！但他笑着说，你别看我唱什么都跑调，可我唱得开心，活动了脑筋，你瞧那些歌唱家个个都是长寿的！说着说着，他又唱起了豫版的《在那桃花盛开的地方》……





