查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 荆楚 ·广告：动向新闻 ·图文：这个新郎官真是不简单 ·逃逸司机三天后投案 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 中秋笔会 第13版 : 夕阳晚晴 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 寻找当年恩师 第5版 : 调查 第6版 : 经济 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 楚动 · 广告：动向新闻 · 图文：这个新郎官真是不简单 · 逃逸司机三天后投案 10 荆楚 2016.9.16 星期五 撞倒小孩弃于路边崇阳警方全城缉凶 逃逸司机三天后投案 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者周鹏 通讯员甘明强 雷宇）日前，崇阳县一名麻木司机把8岁男孩明明（化名）撞伤后，悄悄将其丢在路边。14日下午，该肇事司机迫于压力，向警方投案自首。

昨日中午，记者来到崇阳县人民医院，看到受伤的明明，他躺在母亲的怀中，满脸的伤疤已结痂。

明明的母亲苏女士介绍，明明在县实验二小读三年级。11日中午，他乘2路车到学校门口下车后遇到车祸。

警方提供的监控显示，当日11时23分许，明明在斑马线过马路时，一辆红色麻木车将他撞倒，并从其身上碾了过去。

麻木车司机下车将明明抱上车带走，围观者误以为他要送孩子去医院，便各自离去。但是，这辆三轮车没过一会儿又回来了，在路口停下，司机下车将孩子丢在路边，然后将车开走。

路边有一家瓷砖店，店老板汪女士听到小孩哭声后，把明明抱进来询问。明明报了几遍母亲的电话，看到汪女士记下后，便昏迷不醒了。

后来，明明被送到医院治疗，医生发现其头部受创，虽然没有颅骨骨折，但是颅内有血块。

崇阳警方对此案高度重视，迅速成立侦破专班，调查访问群众100余人，排查麻木近500余辆，调用视频卡点资料20多处，并且发布悬赏公告，全城缉凶。

13日晚，警方通过监控里麻木司机走路的姿式，最终成功锁定嫌疑人。14日下午4时许，嫌疑人杨某到警方自首，对撞人逃逸的事实供认不讳。

目前，此案正在进一步调查之中。





